Você pode alterar o relógio quadrado do Android 12 na tela de bloqueio do Google Pixel

A última versão do sistema operacional Google Android 12, trouxe muitas mudanças estéticas e funcionais. Embora os novos recursos sejam atraentes, as mudanças no design não atraem a todos.

O Android 12 mudou coisas como as cores básicas do sistema, aparência / tamanho do widget e relógio da tela de bloqueio. O novo relógio da tela de bloqueio parece um tanto confuso para alguns usuários do Google Pixel, de acordo com relatórios.

O novo design do relógio da tela de bloqueio para o Android 12 é um problema para alguns

Alguns usuários relataram se sentir desconfortáveis ​​com a nova forma de exibir o relógio na tela de bloqueio do Android 12.

Aparentemente, o novo design pode ser um pouco confuso e impraticável para muitos, pois não permite que eles digam as horas rapidamente.

Meu telefone acabou de ser atualizado e, entre outras mudanças irritantes, agora tenho um visor de relógio na tela de bloqueio. Tenho dislexia e não consigo ler a tela quadrada. Existe algum jeito de mudar isso?

O Android 12 muda a forma como define o tempo da tela de bloqueio … para uma situação em que é difícil para mim ler e entender o tempo neste formato. Eu voltaria ao velho jeito onde o tempo fazia sentido e eu não odiava olhar para o meu telefone … Como faço isso?

Parece que os usuários já estavam muito familiarizados com o formato do relógio da tela de bloqueio do Android 11, que se manteve bastante clássico e fácil de usar.

No entanto, o Android 12 mudou isso nos telefones Google Pixel. Agora, o design do relógio na tela de bloqueio tem um tamanho enorme e uma forma específica que o torna difícil de interpretar rapidamente.

Existe uma solução para isso

Para quem não gosta do novo design do relógio na tela de bloqueio do Android 12, existe um arquivo A solução pode ajudar.

Aparentemente, o novo “relógio gigante” para o Android 12 existe, desde que não haja notificações ativas na tela de bloqueio. Quando há uma notificação ativa, o relógio muda para um formato menor.

Portanto, a solução é usar um aplicativo que sempre mantenha a notificação ativa. Um especialista em produtos do Google sugeriu uma ideia em resposta a um relatório:

Embora não seja possível alterá-lo manualmente para o antigo formato H: MM de uma linha, você obterá esse formato menor se houver notificações ativas em seu telefone. Eu uso o Signal Spy que permite que você veja como você está conectado à internet – wi-fi ou celular. Tem a opção de exibir um ícone na linha de notificação. Enquanto estiver ativo, a tela de bloqueio exibe um relógio de linha única.

Os aplicativos de clima também podem funcionar com essa solução alternativa, sugere o relatório:

Não se sabe se o Google mudará o design do relógio

Ainda não se sabe se o Google planeja mudar o design do relógio da tela de bloqueio em futuras atualizações do Android 12. Até hoje, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Atualizaremos este artigo quando houver novas atualizações sobre esse problema. Enquanto isso, você também pode verificar um arquivo Rastreador de problemas / bugs para Android 12 em telefones Google Pixel.

Atualização 1 (02 de novembro)

09:43 (horário da Índia): Caso você realmente não goste do relógio quadrado, você pode verificar aplicativos como KLCK O que permite personalizar a tela de bloqueio. É perfeito com o Android 12, mas faz o que deveria.

Atualização 2 (03 de novembro)

09h50 (horário da Índia): Se você não quiser seguir a rota do aplicativo Weather, pode até usar um aplicativo chamado Notificações persistentes Permite adicionar notas ou listas de tarefas.

Isso ajudará a se livrar do relógio quadrado gigante na tela de bloqueio, conforme apontado pelo Redditor.

Se você não quiser receber notificações constantes do aplicativo meteorológico, há um aplicativo chamado Notificações Persistentes, onde você pode deixar notas para si mesmo (ou uma mensagem em branco) como uma notificação que também não vai embora. (Fonte)

Atualização 3 (5 de novembro)

10:20 (na verdade): Ava Lockscreen é outro excelente aplicativo não root que permite personalizar sua tela de bloqueio com apenas alguns cliques. Se você estiver procurando por uma substituição da tela de bloqueio do Android 12, faça o download Ava Lockscreen aqui.

Atualização 4 (06 de novembro)

12h20 (real): O Incoming é outro ótimo aplicativo de personalização de tela de bloqueio que está disponível gratuitamente, chamado Solo Locker. O aplicativo oferece muitas opções de personalização para definir sua tela de bloqueio.