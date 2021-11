Aqui estão os 5 tipos de temporadas que você pode jogar no Elden Ring • Eurogamer.net

FromSoftware revelou cinco classes jogáveis ​​chegando ao Elden Ring.

Em antecipação ao teste de rede altamente antecipado na próxima semana, um novo tweet dos canais de mídia social do jogo revela cinco tipos de jogador “Tarnished” que poderemos escolher: Guerreiro, Cavaleiro Encantado, Profeta, Campeão e Lobo Sangrento.

“Em sete dias, esses cinco bravos vão cruzar o Mar da Névoa”, um breve tweet da página oficial do jogo no Twitter, que inclui fotos de cada uma das cinco categorias do jogo.

Embora os nomes pareçam bastante consistentes com o que esperamos de qualquer RPG de ação, infelizmente, não há nenhuma outra informação definitiva sobre as diferenças entre as classes, mas as imagens mostram o que parecem ser variantes masculinas e femininas. Aqui, verifique-os abaixo:

Em sete dias, esses cinco bravos valentes cruzariam o Mar da Névoa.# jantar pic.twitter.com/t7SNykhr3E – ANEL DE ELDEN (ELDENRING) 5 de novembro de 2021

Ontem descobrimos Elden Ring apresenta modo gráfico 4K e modo de desempenho 60fps No PlayStation 5, Xbox Series X e S.

Como Wes relatou na época, a confirmação veio da lista GameStop da Edição de Colecionador de Elden Ring, que inclui um parágrafo intitulado “Experiência aprimorada”. “Usando o poder de uma nova geração de consoles, o PlayStation 5 permitirá que os jogadores personalizem sua experiência escolhendo entre o MODO GRÁFICO para aprimorar os visuais do jogo (até 4K) ou o MODO DE DESEMPENHO para uma taxa de quadros mais alta (até 60 fps),” lê a lista do PS5, com o mesmo texto. Também usado na Microsoft Store.