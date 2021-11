Novo relatório do PS5 preocupa assinantes do PlayStation Plus

O novo relatório do PS5 traz boas notícias para todos, exceto para os assinantes do PlayStation Plus no console. No início do ano, soubemos que o PS5 tem problemas de CBOMB / CMOS, o que significa que se a bateria do console acabar, você perderá toda a capacidade de jogar jogos digitais em um futuro virtual, pois os servidores PSN não existem mais. No entanto, alguns meses atrás, esse problema foi corrigido, pelo menos os fãs do PlayStation pensaram que foi. Embora a Sony tenha resolvido o problema este ano e embora a maior parte deles tenha corrigido o problema, ela não o corrigiu completamente.

O As Do It Play assume o controle do Twitter, os jogos físicos do PS5 e PS4 que estavam tendo problemas para instalar em um console com a bateria descarregada não apresentam mais problemas. Isso também se aplica aos jogos digitais PS4 e PS5. Não se aplica a jogos do PlayStation Plus, ou em outras palavras, jogos que você possui em seu console através do PlayStation Plus.

Agora, se você ler a versão exata do PlayStation Plus, saberá que não possui nenhum dos jogos baixados por meio dele. Basicamente, você tem aluguéis estendidos. É por isso que, se o período de sua assinatura expirar, você perderá o acesso a esses jogos. Portanto, é lógico que os jogos do PlayStation Plus não funcionarão se o serviço desaparecer. No entanto, ainda não é perfeito.

O PlayStation Plus paga muito para jogar jogos online. No entanto, existem jogos PS4 e PS5 que pagam a taxa de jogo gratuita mensal. Isso é bom, é claro. Você ainda consegue muito retorno pelo seu investimento. No entanto, é importante ter em mente que seu acesso a esses jogos é limitado.

TL; DR, – Os jogos PS5 físicos que apresentavam problemas de instalação agora estão instalados e funcionando bem – Os jogos físicos PS4 estão instalados e funcionando bem – Jogos digitais PS5 e PS4 agora funcionam sem bateria – Os jogos PS Plus não funcionam quando a bateria acaba – Você joga? (@ DoesItPlay1) 2 de novembro de 2021

