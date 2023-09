Jamie Foxx e sua namorada Alice Huckstep aproveitam férias na praia em Cabo

Jamie Foxx e Alice Huckstep foram fotografados aproveitando férias na praia do México, meses depois de o ator sofrer uma emergência médica não revelada.

Jamie Foxx Ele passou algum tempo no México com sua namorada Alice Huckstep.

O casal foi visto nas fotos chegando ao Cabo e caminhando de mãos dadas Página seis. Ambos usaram agasalhos pretos coordenados para suas viagens. Uma fonte confirma à PEOPLE que Foxx, 55, e Huckstepp estavam namorando.

Huckstepp foi flagrado com o vencedor do Oscar em uma recente saída para Nobu em Malibu, Califórnia. Outros se juntaram a eles enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar em SoCal, no final de agosto.

Em maio de 2022, surgiram fotos de Feixe Um ator e uma mulher, que parece ser Hookstep, se abraçam em um iate em Cannes, França. O casal estava sorrindo enquanto se abraçavam.

Fox, que namorou a atriz Kate Holmes De 2013 a 2019, ela nunca foi casada. Em 2021, ele disse ao E! Notícias’ Pop diário Há muito ele se sentia hesitante quanto à ideia de uma vida de casado.

“As crianças de 2,5 anos, as tábuas da perua e o barraco, não achei que isso fosse para mim”, disse ele.

o cidadão cumpridor da lei A estrela tem dois filhos de relacionamentos anteriores. Sua filha mais nova, Anneliese Bishop, de 14 anos, nasceu em 3 de outubro de 2008. Fox a divide com Kristen Grannis, com quem namorou em 2008. Os pais foram vistos juntos em meados de agosto.

Steve Granitz/WireImage A partir da esquerda: Corinne Foxx, Annalise Bishop e Jamie Foxx chegam ao 26º Screen Actors Guild Awards anual em janeiro de 2020.

Fox divide sua filha mais velha, Corinne, 29, com a veterana da Força Aérea dos EUA, Connie Cline. Durante sua conversa com Pop diárioEle admitiu que a dinâmica familiar deles era diferente.

“Quando eu era criança, Corinne dizia: ‘Bem, as pessoas são casadas e é isso que elas têm, meus amigos’. Mas muitos desses casamentos acabaram indo mal à medida que as crianças cresciam.”

Ele continuou: “Infelizmente, vimos crianças sofrendo fraturas suas famílias. Nós, nós nos unimos mais, na verdade. Então não sei o que é, só sei que é diferente, mas é um grande amor.”

No início deste ano, foi Corinne quem revelou que seu pai havia se envolvido em um acidente não revelado.Complicações médicas“.

“Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve complicações médicas ontem”, disse ela nas redes sociais em uma declaração por escrito em nome da família de Foxx em 12 de abril.

“Felizmente, pela ação rápida e pelo grande cuidado, ele já está no caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações”, dizia o comunicado. “A família solicita privacidade durante este período.”

último filme da raposa, Eletrólitos, que acompanha a vida de um grupo de animais vadios, já está nos cinemas. A comédia também estrela Will Ferrel, Ilha Fisher, Sofia Vergara E Parque Randall.

Seu próximo filme, Enterro com Tommy Lee Jonescom estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 11 de setembro.

O drama jurídico segue a história real do processo de Jeremiah Joseph O’Keefe contra o Grupo Loewen, uma empresa funerária canadense, conforme documentado pelo Grupo Loewen. o O Nova-iorquino.

O nativo do Texas, que também co-produziu o filme, disse à PEOPLE Enterro É “Uma Grande História Americana” em A Primeiro look exclusivo para PEOPLE.

“Na verdade, ouvimos falar desse projeto há provavelmente 15 anos, “ele disse.” Então, isso mostra como os projetos especiais podem ser. Já ouço falar dele há 15 anos, mas agora está tudo bem. ” “Maggie Bates está fazendo fila. [Producer] Datari Turner se alinha. Todos os participantes se alinham e começamos uma história incrível, com um personagem incrível. É simplesmente bom!

Leia o artigo original em as pessoas.