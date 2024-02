Você não poderá usar um mouse Bluetooth com o Apple Vision Pro

A Apple lançou um novo para Vision Pro na noite de sexta-feira e explica quais acessórios funcionarão – ou não – com os fones de ouvido. Embora a Apple diga que é compatível com “a maioria” dos teclados Bluetooth, incluindo os seus próprios e de outros fabricantes, o Vision Pro não oferece suporte a mouses Bluetooth. Os proprietários do Vision Pro usarão o Magic Trackpad da Apple.

O Apple Vision Pro chegou oficialmente às lojas ontem e há centenas de dispositivos disponíveis no lançamento. Com rastreamento ocular e manual para navegação e controles precisos, não há necessariamente Precisar Para o mouse, mas algumas pessoas podem querer usá-lo para determinadas tarefas. No entanto, é compatível com muitos outros acessórios essenciais para determinadas experiências, como controladores de jogos. De acordo com a Apple, “todos os controladores da marca MFi (projetados para iPhone) funcionam com Apple Vision Pro. Isso inclui controladores de Xbox e PlayStation e qualquer controlador que funcione com iPadOS.

Embora suporte teclados Bluetooth, pode ser necessário atualizar se estiver usando um teclado Apple mais antigo. Segundo a Apple, seus modelos mais antigos que usam baterias removíveis não funcionarão com o Vision Pro.