Vincent D’Onofrio defende a revisão do Demolidor: Nascido de Novo

Vincent D’Onofrio diz que relatos de Demolidor: Nascido de Novo da Marvel passando por uma revisão criativa não são realmente um grande problema, já que tais mudanças são comuns na indústria cinematográfica e televisiva. D’Onofrio repete seu papel como Wilson “Kingpin” Fisk na série da Marvel, ao lado de Charlie Cox como Demolidor.

“A menos que você realmente saiba o que está acontecendo, há uma chance de você estar errado sobre essa afirmação”, escreveu D’Onofrio no X em resposta a um fã dizendo que uma das postagens originais do ator celebrando “Born Again” tinha “envelhecido mal”. À luz das notícias da reforma. “Vamos entregar a melhor série possível. Uma da qual podemos nos orgulhar. Confie um no outro, meu amigo. Confie.”

“Todos os grandes projetos em que estive envolvido evoluíram continuamente através da pré-produção, produção e pós”, continuou D’Onofrio, explicando. “Hoje em dia, isso é noticiado como se fosse uma grande notícia. Não é. É um grupo de pessoas criativas fazendo o possível para acertar. É uma constante neste negócio. Eu não aceitaria de outra maneira. Honestamente, eu gostaria ficar preocupado se concordarmos com um valor menor.”

“Demolidor: Nascido de Novo” era para ser uma série de 18 episódios, mas as filmagens do projeto foram interrompidas em junho em meio a uma greve da WGA. Não continuará até que a actual greve SAG-AFTRA seja resolvida. Como ele confirmou diversoMenos da metade dos episódios de Born Again foram filmados antes da interrupção da produção. Esses episódios estão sendo reparados, restando apenas alguns elementos do material efetivamente filmado. Todo o show está tomando uma nova direção criativa depois de se separar dos escritores principais Chris Ord e Matt Corman. A Marvel está atualmente em busca de novos escritores para renovar a série.

Os fãs da Marvel estão antecipando Demolidor: Nascido de Novo, continuando a história de super-heróis do Rei do Crime de Cox e D’Onofrio, que começou na série de três temporadas da Netflix, “Demolidor”. Cox escalou o Demolidor novamente em projetos da Marvel como Homem-Aranha: No Way Home e She-Hulk, enquanto D’Onofrio retorna em Hawkeye. Agora os dois personagens são apresentados em suas próprias séries.

“Apesar dos meus sentimentos sobre as travessuras corporativas, fiquei muito animado para ver no que a nova equipe criativa estava trabalhando”, escreveu Steven DeKnight, diretor da primeira temporada do programa da Netflix, sobre as notícias da reformulação. “Meu coração está com todos os afetados por esta decisão. Amanhã será um dia melhor.”

DeKnight já havia criticado a série quando criticou a Disney por executar uma fraude com o próximo projeto de reinicialização.

“É um antigo golpe da Disney em que eles renomearam um pouco a série para redefinir os termos do contrato para a primeira temporada”, escreveu DeKnight no X/Twitter. “Deve ser abordado por todas as guildas/guildas e esmagado!”

“Pelo que entendi, não verei um centavo de Demolidor: Nascido de Novo porque eles adicionaram Born Again e podem afirmar que é um programa completamente diferente”, explicou ele. “Sabe, com o mesmo elenco principal (que eu amo!) interpretando Demolidor e Fisk.”

Atualmente não há data de reinício para a produção de “Born Again” devido à greve SAG-AFTRA em curso.