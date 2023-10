Um momento fofo entre Aishwarya Rai e Navya Naveli enquanto Amitabh Bachchan cumprimenta os fãs | Bollywood

Enquanto Amitabh Bachchan comemora hoje seu 81º aniversário, a internet se pergunta por que seu filho Abhishek Bachchan e sua nora Aishwarya Rai Bachchan não participaram das comemorações. Os dois também não postaram nada para Amitabh em suas contas de mídia social. No entanto, um vídeo viral de Amitabh cumprimentando seus fãs na noite de terça-feira parece ter a resposta. (Leia também: Amitabh Bachchan recebe muitas boas-vindas dos fãs e é inundado de flores ao sair em seu aniversário. Assista)

Aishwarya vista na sessão

Amitabh Bachchan cumprimenta os fãs na sessão com Aishwarya Rai e Navya Naveli ao fundo

Em um vídeo postado por vários relatos de fotógrafos, Amitabh foi visto cumprimentando e acenando para seus fãs que se reuniram em frente à sua residência em Mumbai, Jalsa, na noite de terça-feira para parabenizar o ator. No entanto, se ampliarmos o fundo, as netas de Aishwarya e Amitabh, Aaradhya Bachchan e Navya Naveli Nanda, podem ser vistas na porta do bangalô.

Navya parece estar gravando em seu telefone a grande multidão que se reuniu fora da sessão. Aishwarya parece estar mexendo em seu telefone também, enquanto interage brevemente com Navya antes de capturar o momento fora da sessão em seu telefone também. Aaradhya também foi vista cheia de entusiasmo ao lado de sua mãe.

Na noite de terça-feira, Navya compartilhou uma foto de um abraço coletivo em suas histórias do Instagram com Amitabh, avó Jaya Bachchan, irmão Agastya Nanda e Aaradhya, desejando-lhe um feliz aniversário. Sua mãe, Shweta Bachchan, também postou uma colagem dela abraçando Amitabh em seu post no Instagram.

Onde se encontra Abhishek?

Quando a internet conseguiu localizar toda a família Bachchan nesta ocasião, exceto Abhishek, eles começaram a se perguntar se o ator estava filmando. No entanto, Abhishek informou a todos que também foi testemunha da celebração, pois Aishwarya ligou-lhe virtualmente por telefone no momento em que Amitabh cumprimentou os seus fãs, como pode ser visto no vídeo que se tornou viral.

Na frente de trabalho, Abhishek será visto em um drama de dança dirigido por Remo D’Souza. Amitabh será visto a seguir em Ganpath: A Hero Is Born.

