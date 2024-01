[Video] Veja todos os recursos do Galaxy AI em ação no Galaxy S24 Ultra

A Samsung revelou seus primeiros smartphones Galaxy AI – Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra – há alguns dias. Mas o que é o Galaxy AI? É uma marca Samsung por seu conjunto de recursos de IA e IA generativa que ajudam os usuários em tarefas criativas, de estilo de vida e de produtividade.

O que é a IA da Galáxia? Assista no vídeo detalhado abaixo

No novo vídeo, mostramos todos os recursos de IA que fazem parte do pacote Galaxy AI. Esses recursos incluem tradução de idiomas em tempo real durante mensagens e chamadas de voz, modo intérprete para tradução de idiomas em cenários presenciais e sugestões de estilo de escrita (via teclado Samsung). Esses recursos são alimentados por modelos LLM do Google ou Samsung e alimentados por processadores Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, dependendo do modelo. Alguns desses recursos requerem conexão com a Internet, mas a maioria pode ser executada inteiramente no dispositivo (offline).

Círculo de pesquisa

O círculo de pesquisa usando o Google é outro ótimo recurso. É uma versão aprimorada do Google Lens, que permite circular qualquer parte da tela para pesquisar informações sobre o conteúdo que você circulou. Se você encontrar algum livro, produto ou professor sobre o qual deseja aprender mais, circule-o. A janela pop-up “Pesquisar Círculo com Google” encontrará informações relevantes online. Também funciona pressionando e segurando o botão Home ou a área designada na tela para acessar o círculo de pesquisa do Google.

Edição de fotos e vídeos com tecnologia de IA

O Galaxy AI também possui vários recursos de edição de fotos e vídeos. Se você tiver uma imagem que não esteja nivelada (horizontal ou verticalmente) em relação ao objeto, cena ou assunto, poderá corrigir seu ângulo sem perder outras partes da imagem. As partes vazias dessa imagem com ângulo corrigido são preenchidas com conteúdo alimentado por IA. O editor de fotos tenta preencher as partes vazias da imagem com o conteúdo gerado por IA que melhor se adapta. Você também pode apagar objetos ou assuntos da imagem. Outro recurso permite selecionar um objeto/assunto na imagem e alterar sua posição, ângulo ou tamanho.

Ele também pode converter vídeos normais em vídeos em câmera lenta. Ao reproduzir o vídeo, você precisa manter a tela pressionada durante a duração do vídeo que deseja converter em câmera lenta, e a IA criará quadros e os inserirá entre os quadros reais para criar um efeito de câmera lenta.

Teclado Samsung

O teclado da Samsung agora conta com inteligência artificial. Ele pode corrigir seu idioma e gramática, sugerir vários estilos de texto e traduzir o idioma em tempo real. Também pode resumir mensagens de texto e sugerir respostas para você. Também é possível resumir mensagens de texto (e funciona até no modo Android Auto).

Samsung Notes obtém resumo de texto e outros recursos

A Samsung também desenvolveu um recurso que permite resumir notas no Samsung Notes ou conteúdo de páginas da web/artigos no Samsung Internet. No Samsung Notes, suas notas manuscritas podem ser convertidas em texto e depois resumidas em modelos de aparência elegante (marcadores ou estilos de reunião) com estilos de formatação de texto de aparência atraente. Você pode usar o Galaxy AI para usar recursos de formatação automática, correção de idioma, resumo e tradução separadamente.

Resuma páginas da web no Samsung Internet

O Samsung Internet pode resumir artigos ou páginas da web inteiras e apresentar todas essas informações em um formato condensado e fácil de digerir. A tradução de idiomas em páginas da web também funciona melhor com inteligência artificial.

Transcrição de voz para texto, tradução de idiomas e resumo em gravador de áudio

O gravador de áudio integrado também usa inteligência artificial para converter áudio em texto. Não só isso, mas ele também pode usar este texto e traduzi-lo para um idioma diferente. Ele também pode detectar até dez pessoas em uma gravação de áudio e marcar suas vozes/frases. Você pode então usar este texto para resumir o conteúdo da gravação de áudio em blocos de texto fáceis de entender.

Gerador de papel de parede

O aplicativo Wallpaper Generator está presente no One UI 6.1 e permite selecionar modelos de papel de parede específicos e criar novos papéis de parede com base em suas entradas e sugestões. Você pode nomear o plano de fundo, a cor e o tema do seu papel de parede, e o Galaxy AI criará um papel de parede baseado no seu gosto. Ele também pode criar efeitos climáticos para o papel de parede da tela de bloqueio.

Alguns desses recursos podem chegar aos smartphones Galaxy existentes com a atualização One UI 6.1, mas a Samsung não revelou quais recursos serão compatíveis com seus smartphones e tablets atuais.