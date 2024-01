Os fãs de Pokémon responderam aos designs “preguiçosos” de Pal para Palworld

À medida que o jogo multijogador de coleta de monstros Palworld continua registrando números de vendas impressionantes e quebrando seu próprio recorde de jogadores simultâneos, alguns fãs menos entusiasmados de Pokémon recorreram às redes sociais para compartilhar o quão semelhante eles acham que Palworld é com Pokémon.

O jogo de sobrevivência 'Pokémon with Guns' Palworld – que foi lançado como um jogo de acesso antecipado ontem, 19 de janeiro, e já vendeu mais de dois milhões de cópias – mas agora enfrenta alegações de que suas semelhanças com Pokémon são grandes demais para serem uma coincidência.



REVISÃO DE ACESSO ANTECIPADO PALWORLD: Vale a pena?

“Lembrete para não oferecer suporte ao Palworld”, escreveu um usuário insatisfeito. x/Twitter. “Nem é exato sobre os roubos. Quanto ele roubou?”

“Vou fazer um tópico […] A análise de design do Palworld, que tenta descobrir cada Pokémon misturado, acrescentou, antes de compartilhar um conjunto de imagens impressionantes que mostram o quão semelhantes alguns dos personagens do Palworld são com os de Pokémon.

O argumento de que “há tantos Pokémon que você não pode criar monstros sem copiar acidentalmente pelo menos um” poderia ser um ponto válido, mas neste caso o que eles estão fazendo é incrivelmente flagrante.

Não vi um único “amigo” e não posso dizer exatamente que Pokémon tiraram dele. – Lux Art ✨💫 (@LuxxArt) 19 de janeiro de 2024

“O argumento de que existem tantos Pokémon que você não pode criar monstros sem copiar acidentalmente pelo menos um deles pode ser um ponto válido, mas neste caso, o que eles estão fazendo é incrivelmente flagrante”, acrescentou o artista LuxxArt. “Não vi um único amigo e não consigo identificar exatamente que Pokémon eles tiraram dele.

“Não acho que eles estejam tentando fazer ninguém pensar que Pals são Pokémon, acho que o objetivo é principalmente desviar a atenção da raiva. Também é preguiça. Por que criar designs originais para o seu jogo quando você pode roubar de um IP de sucesso?”

Aqui está o CEO do Pocketpair falando sobre o uso de IA para contornar direitos autorais, criando software falso com ele, chamando AI: Art Imposter de um jogo de geração de imagens em tempo real e ficando entusiasmado com os jogos baseados em GPT-4 pic.twitter.com/79xwZr0yEI – Al-Zaytri 🍉 Palestina Livre (@imZaytri) 19 de janeiro de 2024

Os fãs até encontraram um tweet do CEO da Pocketpair, Takuro Mizobe, detalhando como imagens protegidas por direitos autorais podem ser “transmitidas” pela IA para alterá-las e “resolver” disputas de direitos autorais. Outro mostra que Mizobe está na verdade usando imagens do Pokémon original para mostrar como a IA pode criar personagens equivalentes.

Nem os desenvolvedores Pocketpair nem a The Pokémon Company comentaram publicamente sobre as supostas semelhanças.

Palworld está em 10º lugar na lista de “Jogos Mais Jogados” do Steam, com 855.706 jogadores simultâneos apenas no Steam (era 11º esta manhã), o que é mais do que grandes jogadores como Apex Legends, que tem sido um grande sucesso entre nós, e Valheim .

Hoje cedo, a equipe explicou nas redes sociais que, devido ao Palworld ultrapassar 700.000 jogadores simultâneos, foi necessário realizar uma “reunião de emergência” com a Epic Games para “adicionar uma atualização ao backend da Epic Games”.

Para assistir você mesmo, confira a excelente análise de acesso antecipado de Zoe, que está incluída acima para seu prazer.