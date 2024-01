O Google está trabalhando em dois tamanhos do Pixel Watch 3

O fato de o Pixel Watch ser muito pequeno foi uma grande reclamação de design dos wearables de primeira e segunda geração. De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, o Google planeja resolver isso desenvolvendo dois tamanhos do Pixel Watch 3 para este ano.

Embora o Pixel Watch 2 tenha atualizações de especificações importantes em relação ao original, o Google manteve basicamente o mesmo design, incluindo 41 mm de diâmetro e 12,3 mm de espessura. A coroa é a principal diferença visual, mas é necessário olhar para o conjunto de sensores inferior para diferenciar entre os dois.

As pessoas estão bastante sintonizadas com o tamanho das coisas usadas no pulso. Embora o Pixel Watch funcione bem para alguns, outros o consideram muito pequeno. No caso de wearables, uma caixa de relógio maior geralmente permite especificações melhores, incluindo uma bateria maior e mais espaço para sensores. Em smartwatches, telas maiores podem fornecer uma atualização significativa naquilo que você pode ver, fazer e interagir.

Neste ponto, não temos conhecimento de nenhum plano por parte do Google para diferenciar a funcionalidade entre os dois tamanhos além da tela e talvez uma bateria um pouco maior. A recente reorganização dos dispositivos Fitbit e Google não deve impactar o desenvolvimento do produto no curto prazo, embora obviamente os planos possam mudar antes do lançamento.

Considerando o cenário competitivo, a Samsung oferece o Galaxy Watch 6 nos tamanhos 40 mm e 44 mm. Também vende o Galaxy Watch 6 Classic de 43 mm e 47 mm com tamanhos de tela idênticos (1,31 polegadas e 1,47 polegadas), mas com a adição de uma moldura giratória e o uso de aço inoxidável em vez de alumínio. Enquanto isso, o Apple Watch Series 9 está disponível em 41 mm ou 45 mm.

Pixel Watch 2 41 mm vs. Galaxy Watch 6 Clássico 47 mm

Esperançosamente, o Google também dedicará algum tempo para diminuir o painel e adicionar uma tela maior no modelo menor. Uma grande questão é se as bandas atuais serão compatíveis com o novo tamanho maior dada a curvatura.

Ao oferecer uma variante maior, o Google atende à reclamação mais significativa. Claro, há histórias de pessoas que escolheram a Samsung porque o Pixel Watch é pequeno demais para elas.