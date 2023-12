Vídeo impressionante antes e depois do rio destaca o impacto devastador das inundações do ciclone Jasper no norte de Queensland

Por Ashley Nickell e Olivia Day para Daily Mail Austrália





Vídeos angustiantes de antes e depois de Barwon Falls após chuvas recordes no extremo norte de Queensland mostram a enorme escala das enchentes que atingem a região.

Dois vídeos da cachoeira do rio Barwon, nos arredores de Cairns, foram compartilhados nas redes sociais na quarta-feira, mostrando as cataratas nos dias 10 e 18 de dezembro.

As fortes chuvas do ex-ciclone tropical Jasper, que foi classificado como um sistema de categoria 2 quando atingiu o norte de Port Douglas em 13 de dezembro, causaram grandes inundações generalizadas no norte de Queensland.

Um vídeo mostrou a cachoeira antes do furacão atingir o estado, com imagens de um riacho fluindo pelo penhasco rochoso, enquanto outro vídeo mostrou o impacto devastador do sistema climático quando uma torrente de água desceu.

Imagens mostrando Barron’s Falls, perto de Cairns, antes e depois da passagem do furacão Jasper foram compartilhadas online (foto, Barron’s Falls em 18 de dezembro)

Far North Queensland evitou fortes chuvas de um sistema de ciclones, com Cairns vendo 268 mm no domingo (foto, Barwon Falls em 10 de dezembro)

O último alerta de enchente permanece em vigor para o rio Barron, bem como para os rios Daintree e Mosman.

“Os níveis dos rios na bacia hidrográfica do rio Barwon continuam a cair após inundações significativas nos últimos dias”, disse o Met Office.

“Espera-se agora que os níveis dos rios ao longo do baixo rio Barwon, na ponte Cameronga e no aeroporto de Cairns, estejam abaixo do nível de pequenas inundações.

“Nenhuma precipitação significativa foi registrada na bacia hidrográfica desde o final de domingo, e nenhuma outra precipitação significativa é esperada na bacia hidrográfica nos próximos dias.”

Alertas de pequenas inundações também foram emitidos para os rios Tully, Herbert e Murray.

Felizmente, os principais avisos meteorológicos para a costa tropical norte, partes da península e o Estado do Golfo foram cancelados na quarta-feira, à medida que o ex-ciclone subia em direção à ponta do Cabo.

No entanto, o escritório foi criticado no início desta semana por subestimar severamente a quantidade de chuva que cairia na região.

No sábado, a agência esperava que Cairns recebesse entre 30 e 130 mm de quedas, mas só no domingo caiu 268 mm.

Até 12 locais no Extremo Norte de Queensland receberam totais recordes de precipitação, com algumas áreas recebendo chuva equivalente a um ano em um dia.

Mosman South, uma hora a noroeste de Cairns, recebeu 1.935 mm de chuva em cinco dias, enquanto Black Mountain, perto de Cooktown, registrou 2.189 mm.

O prefeito de Douglas Shire, Michael Kerr, disse que o escritório “não sabia a localização do terreno”.

“Se isso é um recorde, como ninguém sabia que isso iria acontecer… Precisamos de previsões mais próximas do que está acontecendo.”

Espera-se agora que o furacão Jasper tenha menos de cinco por cento de chance de se desenvolver novamente à medida que atravessa o Cabo esta semana.

Mas os graves danos e as condições meteorológicas no Extremo Norte desde a semana passada atrasaram as operações de limpeza e resgate.

Mosman South, localizada a uma hora a noroeste de Cairns, recebeu 1.935 mm de chuva em cinco dias (foto, Barwon Falls em 15 de dezembro)

Os esforços de resgate ainda estão em andamento em partes do norte de Queensland após graves enchentes (na foto, a polícia e a defesa ajudam os residentes a evacuar na segunda-feira)

As principais estradas, incluindo partes da Rodovia Captain Cook de Palm Cove a Craigley, Smithfield a Stratford e a Rodovia Palmerston de Milla Milla a Innisfail, permanecem fechadas.

As evacuações ainda estão em andamento para resgatar moradores presos em Wagal Wagal, e outro voo de emergência está agendado para quarta-feira.

O vice-comissário de polícia Shane Shelby disse que as equipes evacuaram 97 pessoas da pequena comunidade para Cooktown na terça-feira.

“Também estávamos alcançando todas as comunidades isoladas da Cidade do Cabo. São 36”, disse ele ao ABC News Breakfast.

“Conseguimos alcançar 16 dessas comunidades e continuaremos a fazê-lo hoje.

“Ficamos satisfeitos por não termos visto nenhum ferimento grave ou qualquer preocupação séria nessas comunidades.”

Nove residentes, incluindo uma criança de sete anos e vários profissionais de saúde, foram resgatados depois de ficarem presos no telhado da Clínica de Saúde Wugal Wugal.

“Agora parece provável que precisaremos evacuar toda a cidade de Wugall Wugall”, disse o primeiro-ministro de Queensland, Steven Miles, a repórteres na segunda-feira.

“Esta chuva é o próximo nível.”

Os serviços de emergência realizaram mais de 370 resgates rápidos na água desde que as inundações começaram na semana passada e receberam mais de 1.000 pedidos de ajuda.

O vice-comissário de polícia Shane Shelby disse que as equipes evacuaram e visitaram 97 pessoas na terça-feira (foto, serviços de emergência na segunda-feira)

Os serviços de emergência realizaram mais de 370 resgates rápidos na água desde o início das enchentes na semana passada e receberam mais de 1.000 pedidos de ajuda (foto, evacuados na segunda-feira)

Pelo menos nove pessoas foram forçadas a subir nos telhados em Bloomfield e Degara, onde um homem de 85 anos foi dado como desaparecido no domingo.

A polícia de Queensland disse estar “extremamente preocupada” com a segurança do homem desaparecido e instou qualquer pessoa com informações a se apresentar.

“Não conseguimos localizar este homem.” “Agora estou extremamente preocupado com a segurança dele”, disse o comissário Shelby.

“As plantas foram cortadas e arrancadas, e o local onde ficava a casa daquela pessoa foi destruído.”

O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que o seu governo fornecerá “tudo o que for necessário” para ajudar os residentes.

Ele acrescentou: “Várias pessoas estão isoladas e precisam ser resgatadas de suas terríveis circunstâncias, por isso nossos pensamentos vão para todas as pessoas dessas comunidades”.

A Marinha Real Australiana, operando a partir da Base Naval HMAS de Cairns, está apoiando as evacuações com a Força de Defesa Australiana implantada na região.

Os esforços de limpeza começaram em Cairns, onde o prefeito do Conselho Regional, Terry James, disse que 1.400 casas foram danificadas, algumas completamente destruídas.

Cerca de 3.500 casas ainda estão sem eletricidade.

As principais estradas, incluindo partes da Rodovia Captain Cook de Palm Cove a Craigley, Smithfield a Stratford e a Rodovia Palmerston de Milla Milla a Innisfail, permanecem fechadas (foto, Rodovia Mulligan perto de Cooktown na quarta-feira)

O prefeito do Conselho Regional, Terry James, disse que 1.400 casas foram danificadas em Cairns (na foto está uma mulher limpando sua casa em Cairns na terça-feira)

As inscrições para o Pagamento de Recuperação de Desastres do Governo Australiano (AGDRP) e o Subsídio de Recuperação de Desastres (DRA) serão abertas às 14h de quarta-feira.

Os residentes nas áreas governamentais locais de Cairns, Cassowary Coast, Cook, Douglas, Hope Valley, Mareeba, Tablelands e Yarrabah são elegíveis para assistência financeira.

O AGDRP é um pagamento único de US$ 1.000 para adultos e US$ 400 para crianças afetadas por enchentes devastadoras.