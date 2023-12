“Eles me deixaram para trás”, diz o americano Paul Whelan de uma prisão russa depois que sua tentativa de ser libertado fracassou.

Paul Whelan, um americano preso na Rússia durante cinco anos sob acusações de espionagem que ele e o governo dos EUA rejeitam como infundadas, disse que era “incompreensível” que a administração Biden “me tenha deixado para trás” enquanto outros americanos foram libertados em 2018. Quid pro quo Prisioneiros. Whelan disse à BBC News, parceira da CBS News, em uma entrevista por telefone da prisão, que temia também ser excluído de qualquer futura troca de prisioneiros com a Rússia.

“Uma traição séria. É muito decepcionante.” Ele disse à BBC. “Sei que os Estados Unidos apresentaram todos os tipos de propostas – propostas sérias – mas não é isso que os russos procuram. Por isso, continuam a ir e vir. O único problema é que é a minha vida que está a ser drenada enquanto eles fazem isso. isto.”

“Já se passaram cinco anos. Não consigo entender que eles me deixaram para trás”, disse Whelan, que também é cidadão do Reino Unido, Irlanda e Canadá.

Paul Whelan é visto se recusando a responder a perguntas em um vídeo divulgado pela mídia estatal russa, em 28 de agosto de 2023. Mídia estatal russa



No início deste mês, o Departamento de Estado dos EUA disse que a Rússia tinha feito isso Ele rejeitou uma proposta “nova e importante”. para garantir a libertação de Whelan com um repórter do Wall Street Journal Ivan Gershkovichque foi preso na Rússia sob acusações infundadas de espionagem, durante uma viagem de imprensa em março.

Gershkovitch ainda aguarda julgamento, mas Whelan, que foi preso por acusações semelhantes em 2018 enquanto participava do casamento de um amigo, foi condenado a 16 anos de prisão. na prisão Em 2020. Ele e a sua família negaram veementemente todas as acusações contra ele e disseram que está a ser usado como um peão político pela Rússia.

O governo dos EUA classificou os dois homens como detidos ilegalmente pela Rússia.

Em Washington, o secretário de Estado, Anthony Blinken, apelou às famílias dos americanos detidos ou mantidos como reféns para não perderem a esperança. Ele abordou especificamente os casos de Gershkovitch e Whelan durante uma entrevista coletiva na quarta-feira.

“Tudo o que posso dizer é o seguinte: estamos trabalhando muito ativamente nisso e não pouparemos esforços para ver se não conseguimos encontrar a maneira certa de levá-los para casa e levá-los para casa o mais rápido possível”, disse Blinken aos repórteres. .

Blinken disse que sua libertação era “o foco de nosso trabalho e atividades”, mas não foi capaz de fornecer detalhes sobre os esforços que estão sendo feitos.

Falando terça-feira numa conferência de imprensa regular do Departamento de Estado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, confirmou que a Rússia rejeitou “propostas significativas” para libertar os dois homens, “uma das quais foi há apenas algumas semanas. Continuaremos a procurar formas de comunicar .” Com o governo russo para devolvê-los à sua terra natal.

Ivan Gershkovitch (à esquerda) e Paul Whelan estão atualmente detidos na Rússia sob acusações de espionagem que os EUA consideram infundadas. Jornal de Wall Street; Sofia Sandurskaia/AP



Miller não deu mais detalhes quando questionado sobre o que a Rússia exigia, se é que exigia alguma coisa, em troca da libertação dos homens, quando rejeitou as recentes ofertas americanas.

de acordo com CBSDetroitO irmão de Whelan, David, disse num e-mail no início deste mês que a Casa Branca vinha dizendo à família que o caso de Paul continuava sendo uma prioridade, mas ele não tinha mais certeza do que isso significava.

“Demorou quase doze meses para que os Estados Unidos reunissem seus recursos e fizessem uma oferta única para libertar Paul”, disse David Whelan no e-mail. “A oferta foi recusada. Voltamos à estaca zero, não mais do que onde estávamos em 28 de dezembro de 2018. Se ainda houver pedras para limpar, agora é a hora de descobri-las.”

David Whelan disse: “Agora seria o momento de a Casa Branca mostrar a sua vontade de fazer mais do que apenas expressar outras banalidades”, apelando ao Presidente Biden para se encontrar com a sua família, o que, segundo ele, “percorreria um longo caminho para conseguir isso”. ” Ele nos garantiu que o presidente cumpriria sua promessa a Paul e não perderia a oportunidade de trazê-lo de volta para nossa família.”

Os Estados Unidos negociaram trocas de prisioneiros com a Rússia no passado, incluindo um acordo de alto perfil para 2022 que viu a estrela do basquete. Brittney Griner lançada Por Moscou em troca da libertação de prisioneiros de longa data pelos Estados Unidos Traficante de armas Viktor Boutcujas ações ilegais lhe valeram o apelido de “Comerciante da Morte”.

Whelan disse à BBC que as condições no campo de prisioneiros onde está detido “deterioraram-se gravemente”, particularmente com humidade e bolor preto, e expressou preocupação de que ele seria novamente excluído de qualquer nova troca de prisioneiros acordada entre Washington e Moscovo.

“Estou preocupado que haja um acordo que me deixe para trás”, disse ele na entrevista por telefone. “Em todos os casos, o meu vai para o fim da fila – e é deixado para trás.”

-Alex Sundby contribuiu com relatórios.

