Vídeo de Salt Bae servindo bife dourado ao líder comunista causa indignação no Vietnã

Um importante líder do Partido Comunista do Vietnã visitou Londres na semana passada para visitar o túmulo do filósofo Karl Marx, cujos escritos defendiam a luta do proletariado para derrubar a classe dominante.

Enquanto estava lá, o oficial, general Tu Lam, também comeu um bife coberto com folha de ouro de 24 quilates em um restaurante administrado pela estrela de mídia social e restaurateur conhecido como Salt Bae, de acordo com um vídeo que o chef postou online, mas desapareceu rapidamente.

Muitos detalhes da refeição não estavam disponíveis, incluindo quem estava presente, o custo total e quem pagou integralmente por ela.

Mas o breve vídeo gerou indignação no Vietnã, onde pareceu minar a imagem igualitária do partido comunista com um estudo.