Os Estados Unidos e a China prometem combater as mudanças climáticas

Instituições financeiras e membros do conselho de administração As seguintes metas para litígios climáticos podem serDe acordo com os ativistas que ajudaram a alcançar uma vitória histórica no tribunal contra a gigante do petróleo Royal Dutch Shell.

“Processamos a Dole e funcionou”, disse Roger Cox, advogado da Milieudefensie, um grupo de campanha ambientalista e filial holandesa da Friends of the Earth. “Agora, mostramos que é possível litigar com sucesso contra empresas de combustíveis fósseis e acho que o próximo passo é também começar a litigar contra as instituições financeiras que tornam possíveis os projetos de combustível fóssil e emissões.”

“Eu acredito que mesmo então … que os membros do conselho dessas grandes instituições privadas que voluntariamente continuam a impedir a realização do Acordo de Paris podem se tornar responsáveis ​​dentro de anos a estarem sujeitos a regulamentações de responsabilidade direta”, disse Cox na terça-feira.

O Tribunal Distrital de Haia em maio. Ele ordenou que 26 gigantes do petróleo anglo-holandês cortassem as emissões globais de carbono em 45% até o final de 2030, em comparação com os níveis de 2019, a primeira vez na história que uma empresa foi legalmente obrigada a alinhar suas políticas com o Acordo de Paris.

– Sam Meredith