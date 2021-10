Veteranos da NBA acusados ​​em tribunal federal de NY em esquema multimilionário de fraude em seguro saúde – NBC New York

Mais de uma dúzia de ex-jogadores da NBA foram indiciados em um tribunal federal de Nova York em um suposto esquema multimilionário de fraude de seguro saúde para roubar o plano de benefícios da liga, de acordo com uma acusação aberta no Distrito Sul na quinta-feira.

Entre os 18 ex-jogadores citados na acusação estão o suposto líder do esquema Terrence Williams, que foi nomeado 11º no Draft da NBA de 2009 pelo New Jersey Nets, seis vezes membro da equipe All-Defensive da NBA Tony Allen, e os Lakers. Jared ex Shannon Brown e Ronald. Glenn Davis, que jogou pelo Boston Celtics, Orlando Magic e Los Angeles Clippers durante sua carreira no futebol.

A esposa de Allen, Desiree Allen, é a única mulher acusada na acusação.

Também citado na acusação: Sebastian Telfer, nascido no Brooklyn, que jogou por meia dúzia de times da NBA, incluindo Cleveland Cavaliers, Clippers, Celtics, Minnesota Timberwolves e Darius Miles, foi convocado pelos Clippers para o Draft de 2000 da NBA e primeiro. Jogador da equipe NBA All-Rookie.

Os réus enfrentam acusações de conspiração para fornecer assistência médica e fraude eletrônica.

De acordo com a acusação do grande júri, os réus supostamente participaram de um esquema em grande escala de pelo menos 2017 até cerca de 2020 para fraudar o plano de benefícios de saúde e bem-estar dos jogadores da NBA, enviando falsos pedidos de indenização por serviços médicos e odontológicos que não foram realmente atendidos .

A acusação alegou que essas alegadas reivindicações fraudulentas totalizaram aproximadamente $ 3,9 milhões, dos quais os réus receberam aproximadamente $ 2,5 milhões em receitas fraudulentas.

Williams supostamente foi o mentor do esquema de anos e recrutou outros participantes do plano de saúde da NBA para ajudar, apresentando contas falsas para apoiar suas alegadas reivindicações de plano de saúde. Ele é acusado de receber pagamentos de suborno totalizando pelo menos US $ 230.000 em troca de fornecer os alegados documentos falsos.

O homem de 34 anos também supostamente ajudou três co-réus – Ronald Glenn Davis, Charles Watson Jr. e Antoine Wright – a obter cartas falsas de necessidade médica para justificar alguns dos serviços em que as contas falsas foram baseadas.

Também é alegado que Williams se passou por um indivíduo que lidou com as reivindicações do plano em um ponto na promoção de seu suposto esquema.

Entre as alegações de pagamento falso descritas na acusação está uma reclamação de US $ 19.000 que Williams fez por serviços de quiropraxia que ele supostamente nunca recebeu e pelos quais recebeu US $ 7.672,55 de indenização. Também foi alegado que Williams obteve um modelo de fatura falso projetado para parecer que veio do escritório.

Também é alegado que contas falsas de quiropraxia foram criadas para Davis, Watson Jr. e Wright e enviadas por e-mail para Williams. O formulário continha a data, o número da fatura, os serviços e um custo de R $ 15 mil, mas deixava o quadro “Fatura”, onde se encontra o nome do paciente, em branco, conforme a denúncia.

Williams é acusado de enviar por e-mail essas faturas falsas para os outros réus mencionados na acusação. Ele e o réu Alan Anderson, que jogou brevemente pelo Nets de 2013 a 2015, supostamente ajudaram a obter cartas de necessidade médica falsas para Davis, Watson Jr. e Wright para promover o esquema de fraude também.