Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: EUA x Jamaica

USMNT vs Jamaica

Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2022 – Rodada final – 4ª partida

7 de outubro de 2021

Q2 Stadium Austin, Texas

Cobertura pré-jogo: 18h30 (horário do leste dos EUA) na ESPN +; 19h00 ET na Univision, TUDN

Início: 19h45 ET na ESPN2, ESPN +, Univision, TUDN

Redes sociais: USMNT em Twitter E Instagram; Futebol americano Site de rede social do Facebook App futebol americano

A equipe XI da USMNT desta noite começa contra a Jamaica: 1- Matt Turner, 2-Sergiño Dest, 3-Walker Zimmerman, 4-Tyler Adams (capitão), 5-Antonee Robinson, 6-Yunus Musah, 7-Paul Arriola, 8-Weston McKennie, 11-Brenden Aaronson, 12 Miles Robinson, 16- Ricardo Pepe

Alternativas: 13-Zack Steffen, 9-Gyasi Zardes, 10-Cristian Roldan, 14-Luca de la Torre, 15-Chris Richards, 17-Sebastian Lletget, 18-Mark McKenzie, 19-Matthew Hoppe, 20-Tim Weah, 21-George Abaixo, 22-Shack Moore, 23-Clean Acosta

USMNT começando XI Cap Numbers (incluindo esta partida): Paul Arriola (40), Weston McKennie (26), Tyler Adams (18), Walker Zimmerman (18), Antonee Robinson (16), Sergiño Dest (14), Miles Robinson ( 13), Brendan Aronson (11), Matt Turner (11), Younes Musa (7), Ricardo Pepe (2)



USMNT começando com XI WCQ Cap Numbers (incluindo esta correspondência): Paul Arriola (8), Brenden Aaronson (4), Tyler Adams (4), Antonee Robinson (4), Miles Robinson (4), Matt Turner, (4), Serginio Dest (3), Weston McKinney (2), Ricardo Pepe (2), Younes Musa (1), Walker Zimmerman (1)



Com uma idade média de 23 anos e 111 dias, o titular XI desta noite é o segundo jogador mais jovem a ser escalado pela USMNT na história das eliminatórias para a Copa do Mundo, depois da seleção que começou no mês passado em Honduras, com uma vitória por 4 a 1 em 8 de setembro de 2021 em San Pedro Sola.



Oito jogadores com 24 anos ou menos: Anthony Robinson e Miles Robinson (24); Weston McKinney (23), Tyler Adams (22); Brendan Aaronson e Serginho Dest (20 anos); Younes Musa e Ricardo Pepe (18)



O elenco tem em média 15 internacionalizações e sete na competição oficial.



Tyler Adams, Miles Robinson, Matt Turner e Ricardo Pepe são os quatro titulares que saíram da partida contra Honduras. Brendan Aaronson e Anthony Robinson também estiveram no banco e cada um marcou um gol na vitória por 4-1.



O defensor Walker Zimmermann e o meio-campista Younes Moussa farão sua estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo esta noite, elevando o total de jogos da equipe nas eliminatórias para este torneio para 18 em quatro jogos. Este número relaciona o número total de partidas da primeira qualificação conseguidas em 16 partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



Zimmermann fez sua última aparição na vitória do Canadá por 1 a 0 sobre o Canadá na final da fase de grupos da Copa Ouro em 18 de julho, enquanto Moses fez sua última aparição no amistoso de 4 a 0 contra a Costa Rica em 9 de junho.



Com as seleções de Younes Moussa e Ricardo Pepe, dois jovens de 18 anos Greg Berhalter vão começar uma qualificação para a Copa do Mundo pela primeira vez na história e na cidadania da NAFA.



Tyler Adams vai liderar a USMNT pela terceira vez esta noite. O meio-campista do Leipzig usou a braçadeira de capitão na vitória por 4 a 0 sobre a Costa Rica no amistoso contra a Costa Rica, em 9 de junho, e um empate sem gols com El Salvador nas eliminatórias para a Copa do Mundo de abertura, no dia 2 de setembro.



Depois de perder as eliminatórias de setembro devido a uma lesão, Paul Areola fez sua estréia na USMNT desde que liderou a equipe na final da Gold Cup em 1º de agosto em Las Vegas.



Tyler Adams, Miles Robinson e Matt Turner são os únicos três jogadores que atuaram em todos os minutos das eliminatórias para a Copa do Mundo até agora.



Robinson e Turner começam a jogar 10NS Jogos consecutivos, com sua seqüência de retorno à estreia da Copa Ouro contra o Haiti em 11 de julho, em Kansas City. O USMNT foi 7-0-2 e sofreu apenas três gols nesse período.



Com cinco gols e três assistências, o 8 G + A de Brenden Aaronson, de 20 anos, foi o segundo jogador mais USMNT por 10 jogos, atrás apenas de Eddie Johnson (9; 8 + 1) e Peter Millar (9; 9+).) 0).



Com gols contra Canadá e Honduras no mês passado, se Aaronson marcar esta noite, ele se tornará o oitavo jogador a marcar gols em três eliminatórias consecutivas para a Copa do Mundo, e o terceiro a marcar em partidas da Rodada Final em três jogos consecutivos, depois de Brian McBride (2005) e Josie Altidore (2013).



Aaronson é um dos três novatos que já marcou contra a Jamaica. Ele e Serginio Dest venceram por 4-1 em um amistoso no dia 25 de março de 2021 em Wiener Neustadt, na Áustria. Weston McKinney também marcou o jogo de abertura na vitória por 3-1 nas semifinais da Copa Ouro em 3 de julho de 2019 em Nashville.



O atacante substituto Matthew Hoppe marcou seu primeiro gol internacional contra a Jamaica, dando aos Estados Unidos uma vitória por 1 a 0 nas quartas de final da Copa Ouro em 25 de julho em Arlington, Texas.



A estreia internacional de Zimmerman foi contra a Jamaica, com uma vitória por 1 a 0 em 3 de fevereiro de 2017, em Chattanooga, Tenn.



Se ele sair do banco esta noite, o meio-campista Cline Acosta aparecerá aos 18 anosNS Correspondência direta USMNT. Sua atual seqüência de 17 jogos é a maior desde que Landon Donovan apareceu em 31 jogos consecutivos de 2001-2003.



Os jogadores Tyler Adams e Weston McKinney vêm para o jogo desta noite com cautela. Se algum dos jogadores receber um cartão amarelo contra a Jamaica, ele será suspenso para a próxima partida das eliminatórias dos EUA, no Panamá, no domingo.



Sete suplentes também podem entrar nas eliminatórias da Copa do Mundo desta noite: Matthew Hoppe, Luca de la Torre, Chris Richards de Chuck Moore, Zach Stephen e Tim Weah.



O goleiro Shawn Johnson, o zagueiro Deandre Yadlin e o meio-campista Gianluca Pusio são os três jogadores da lista que não usam uniforme esta noite.



As equipes podem usar até 23 jogadores e são permitidas cinco substituições em três momentos diferentes ao longo da partida.



Rion Radix de Grenada é o árbitro para o jogo desta noite. Embora nunca tenha servido como árbitro central em uma partida da Federação dos EUA, ele foi o quarto árbitro no empate de 1 a 1 contra o Canadá em 5 de setembro em Nashville e na vitória por 1 a 0 sobre Honduras nas semifinais da Liga das Nações da CONCACAF em junho 3 em Denver.



A partida desta noite será realizada no dia 20NS Aniversário da vitória dos Estados Unidos por 2 a 1 sobre a Jamaica em 2001. Primeira partida por qualquer seleção nacional após os ataques de 11 de setembro, vencendo junto com outros resultados Testemunhe a qualificação da USMNT para a Copa do Mundo FIFA de 2002.



A USMNT venceu cada uma de suas últimas três reuniões com a Jamaica, duas das quais ocorreram neste ano. Os Estados Unidos venceram por 4-1 Meninos de reggae Em um amistoso em 25 de março em Wiener Neustadt, Áustria, antes da vitória por 1 a 0 nas quartas de final da Copa Ouro em 25 de julho em Arlington, Texas.