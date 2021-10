Resultados do Warriors: Jordan Paul e Otto Porter Jr. lideram o GSW após o Nuggets

o Golden State Warriors Eles vão depender muito de Jordan Paul e Otto Porter Jr nesta temporada, especialmente enquanto esperam Klay Thompsonde volta. E se os dois primeiros jogos da pré-temporada são alguma indicação, isso seria bom para Dubs.

Dois dias depois que Paul e Porter estavam lá Estrelas em Guerreiros da Vitória 121-107 Sobre o Portland Trail BlazersOs atiradores foram mais uma vez as estrelas na vitória por 118-116 sobre Denver Nuggets.

Paul teve uma noite longe de longe, chutando apenas 1 a 6, mas conseguiu 17 pontos em 14 chutes, com 3 assistências e também uma defesa sólida. Porter saiu do banco para conseguir 15 pontos com grande eficiência, e só precisou de 19 minutos e 7 chutes para acertar todos os jogadores do banco. Tão encorajador quanto, Porter conseguiu agarrar 9 rebotes naquele tempo e jogar sua habitual defesa sólida.

Esses dois lideraram a investida do segundo quarto, com os Warriors transformando um déficit importante em vantagem no final do primeiro tempo. O Golden State perdia por 15 pontos no segundo período, o ataque de Denver encontrou um ritmo inicial, com o MVP Nikola Jokic anotando 17 pontos e 10 rebotes em apenas 16 minutos.

Mas o rali veio, com Dubs apagando a diferença e terminando o primeiro intervalo em 13-0 para ganhar um ponto de vantagem no intervalo, com Steve Curry servindo a cereja no sundae com impressionantes três passos para trás a alguns segundos do fim .

De lá, as reservas eram principalmente. Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins sentaram-se no segundo tempo, e Paul juntou-se a eles após alguns minutos de empolgação.

Nemanja Bjelica apareceu mais uma vez em boa forma no ataque, atirando 3 em 5 da profundidade do caminho até 13 pontos, e sempre parece estar fazendo o passe certo. Jordan Peele trouxe muita energia em sua estréia na pré-temporada, e Langston Galloway e Avery Bradley mais uma vez lutaram para causar impacto. Jonathan Kominga e Moses Moody pareciam muito mais relaxados do que no jogo de segunda-feira, mas ainda estavam prontos para contribuir.

E quando a poeira baixou, um jogo inútil estourou, enquanto os Warriors tentavam aumentar sua vantagem com uma posse de bola sobre a posse final da partida. O movimento de bola que definiu o primeiro tempo foi perdido, mas Chris Chiusa – que tinha um contrato de mão dupla – cometeu um erro de tiro, interrompendo a partida na faixa de caridade.

Dubs melhorou para 2-0 na pós-temporada. Eles vão jogar na próxima sexta-feira à noite, quando serão os anfitriões Los Angeles Lakers 19:00 PT na NBA TV.