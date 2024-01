Vendas da Tesla se recuperam após fortes cortes de preços

Nos Estados Unidos, as pessoas interessadas em adquirir um carro eléctrico tiveram um forte incentivo para receber a entrega antes do final do ano devido às novas regras que visam retirar a China da cadeia de abastecimento.

A Tesla alertou em seu site que as duas versões mais baratas do sedã Modelo 3 não seriam elegíveis para US$ 7.500 em créditos fiscais federais após 31 de dezembro. Os carros contêm baterias fabricadas na China. A Alemanha e alguns outros países europeus também cancelaram os subsídios concedidos aos compradores de carros eléctricos.

Para manter as vendas, a Tesla cortou os preços, oferecendo o Model 3 em seu site por bem menos de US$ 30 mil, depois de levar em conta os créditos fiscais. No final de Dezembro, o número de carros de baixo preço listados no site parecia ter diminuído, indicando que a estratégia estava a funcionar. Mas os cortes de preços reduziram os lucros da Tesla, que caíram 44% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior.

A Tesla disse que anunciará os lucros do quarto trimestre de 2023 em 24 de janeiro.

Embora menos veículos Tesla se qualifiquem para créditos fiscais federais em 2024, a empresa está numa posição melhor do que a maioria dos seus concorrentes. A Performance Edition do Modelo 3, que inclui rodas e freios atualizados, ainda será elegível para o subsídio, assim como todas as versões do SUV Modelo Y, de acordo com Site do governo federal. A Tesla fabrica baterias para esses carros em uma fábrica em Nevada operada pela Panasonic, o que lhe permite atender aos requisitos de fabricação locais.

Isto dá à Tesla uma vantagem significativa sobre concorrentes como a Ford, que afirmou que o seu carro desportivo Mustang Mach-E não seria elegível para o crédito no novo ano.