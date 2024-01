Um homem morreu após rastejar dentro de um motor a jato no aeroporto de Salt Lake City

O avião em que o homem rastejou estava no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, com destino a São Francisco. O voo foi cancelado posteriormente.





CNN

–



A polícia de Utah está investigando a morte de um homem que se arrastou para dentro do motor de um jato da Delta Air Lines no solo do Aeroporto Internacional de Salt Lake City na noite de segunda-feira.

O aeroporto diz que o homem de 30 anos acessou a área de rampa segura do aeroporto através da saída de emergência do terminal, “correu para o extremo sul da pista oeste do aeroporto, onde estavam em andamento as operações de degelo, e se arrastou para dentro de um motor de aeronave que não estava lá”. .” ele correu.”

O aeroporto disse que as equipes de resgate encontraram o homem “inconsciente e não conseguiram reanimá-lo”. “Não está claro neste momento quais ferimentos causaram a morte do homem.”

O homem foi identificado como Kyler Evinger, residente de Park City, Utah, de acordo com o Departamento de Polícia de Salt Lake City.

O departamento disse que Evinger tinha um cartão de embarque para o voo para Denver.

A Delta Air Lines afirma que o voo 2348 – um Airbus A220 prestes a partir para São Francisco – retornou ao portão, onde todos os 95 passageiros desembarcaram. O voo acabou sendo cancelado.

A polícia respondeu ao aeroporto por volta das 22h, depois que um gerente de loja dentro do aeroporto ligou para o 911 para relatar um distúrbio envolvendo um passageiro dentro do saguão, disse a polícia em um comunicado. Detalhes do distúrbio ainda estão sob investigação.

A polícia disse que o passageiro, Evinger, passou por uma das portas de saída de emergência da estação para a área externa da rampa do aeroporto.

O comunicado afirma que durante a operação de busca, o piloto relatou ter visto o homem. Minutos depois, os policiais encontraram itens pessoais em uma das pistas, incluindo roupas e sapatos.

Após cerca de 10 minutos de busca, despachantes disseram à polícia que o homem estava em uma das plataformas de degelo do aeroporto, onde entrou embaixo do avião e conseguiu acessar o motor, disse a polícia. A polícia então pediu aos controladores de tráfego aéreo que pedissem ao piloto que desligasse os motores do avião.

Quando os policiais chegaram ao avião, encontraram Evinger inconsciente e “parcialmente dentro” de um dos motores montados na asa do jato comercial, que ainda girava, disse a polícia, observando que “a fase exata de operação do motor permanece sob investigação”.

“Oficiais do SLCPD e de operações aeroportuárias retiraram o homem do capô do veículo, protegeram o local, iniciaram esforços para salvar vidas e solicitaram serviços médicos de emergência”, disse o comunicado. Esses esforços incluíram reanimação cardiopulmonar e administração de naloxona.

Evinger morreu no local, segundo a polícia. O ministério acrescentou que será realizada uma autópsia para determinar a causa e a forma da morte, e os médicos forenses poderão preparar um relatório toxicológico.

A polícia do aeroporto afirma que o incidente não afetou outras operações no aeroporto.

A polícia de Salt Lake City disse que estava investigando o incidente, assim como a Administração Federal de Aviação, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração de Segurança nos Transportes.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que estava “coletando informações” sobre o acidente, mas observou que a polícia local estava investigando.

Joe Sutton da CNN contribuiu para este relatório.