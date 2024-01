Vendas da BMW em Portugal aumentam 42 por cento em 2023

Depois de registar vendas recorde nos EUA em 2023, a BMW tem o prazer de informar que as entregas também atingiram níveis sem precedentes em Portugal. A marca carro-chefe conseguiu despachar 13.963 carros aos clientes no ano passado, o que representa um aumento de 42% em relação a 2022. Novamente, o Série 1 foi o carro mais popular da empresa, com 2.093 unidades.

No entanto, a verdadeira estrela da linha BMW Portugal em 2023 foi o i4, já que o Série 4 Gran Coupe totalmente elétrico vendeu 1.934 unidades. Os últimos 12 meses foram excelentes para o segmento M, com vendas no segmento de desempenho aumentando 150%, para 201 carros. Mais de 60% de todos os BMW vendidos em Portugal no ano passado foram eletrificados, já que 8.435 veículos vieram com porta de carregamento. Um quarto de todas as exportações são representadas por VEs puros.

A MINI também estabeleceu um recorde para 2023 ao vender 2.058 carros, ou 9% a mais que no ano anterior. As entregas de carros eletrificados atingiram um recorde de 965 unidades, mais de metade das quais foram o híbrido plug-in Countryman com 564 unidades – o carro MINI mais vendido em Portugal.

Na BMW Motorrad, o segmento de duas rodas bateu recorde no país da Península Ibérica com 2.448 unidades.

Combinados, o Grupo BMW vendeu 18.469 unidades em Portugal em 2023, um aumento de 32% face a 2022. A filial local da marca de luxo cresceu a um ritmo superior à média do setor automóvel. Dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram que foram vendidos no país 199.623 automóveis de passageiros no ano passado, cerca de 27% mais que no ano anterior.

Considerando o Grupo BMW Portugal, as vendas de aftermarket (peças, acessórios, produtos de estilo de vida) aumentaram 25% na BMW, 11% na MINI e 5% na BMW Motorrad. A BMW Financial Services atingiu 5.848 contratos assinados, com uma carteira total de financiamento de 596,5 milhões de euros, ou mais 6% que em 2022. Os contratos de seguros também aumentaram 40%.

Em notícias relacionadas, a BMW ultrapassou a Mercedes na Austrália pela primeira vez em 11 anos no ano passado, quando um em cada quatro carros vendidos no Reino Unido era totalmente elétrico.

Fonte: BMW