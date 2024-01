Mais um ano recorde para o famoso porto português

O porto de cruzeiros de Lisboa vive mais um ano de tráfego recorde de passageiros. As autoridades relataram 2023 como o ano mais forte até agora, com 758.000 passageiros.

Lisboa está a ver o tráfego de cruzeiros explodir novamente

O Porto de Cruzeiros de Lisboa viu o seu tráfego de passageiros crescer 33% entre 2019 e 2023, com 347 escalas de transatlânticos e fluviais.

Das 347 visitas de navios de cruzeiro efectuadas a Lisboa, 130 – ou 40% – foram escalas de retorno, um sinal de que mais cruzeiros dependem do porto como destino de navegação ou desembarque.

As empresas de cruzeiro que servem Lisboa incluem Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Costa Cruises, MSC Cruises, Holland America Line, Cunard Line, Princess Cruises, Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages e P&O Cruises. Os barcos fluviais também frequentam Lisboa, onde navegam pelo rio Douro. Esses navios são operados pela Viking Cruises, Universal River Cruises e AmaWaterways River Cruise Line.

Porto de Cruzeiros de Lisboa O recorde atingiu seu ápice no tráfego de passageiros também no ano anterior. Em 2022, Lisboa anunciou 103 escalas de cruzeiros e 88.292 passageiros.

O apelo da cidade leva a outro prêmio mundial de viagens

Situado às margens do rio Tejo, o Porto de Lisboa possui quatro terminais marítimos. Os Terminais 3 e 4 – Terminais Jardim do Tabaco e Santa Apolónia – compõem o Porto de Cruzeiros de Lisboa.

A instalação tem três andares e quase 150.000 pés quadrados de espaço terminal. Para hóspedes que chegam e partem, há mais de 37.000 pés quadrados para retirada de bagagem e 22.000 pés quadrados dedicados para operações de check-in e embarque.

Os hóspedes do porto de cruzeiros de Lisboa podem usufruir de lojas duty-free, correios, sala de espera, sala VIP e acesso a táxis, autocarros panorâmicos, metro e serviços de comboio.

Os cruzeiros de Lisboa costumam visitar portos ao longo da costa sul de Espanha, França, Açores, Ilhas Canárias e muito mais.

A posição de Lisboa como um dos portos mais ocidentais da Europa torna-a num destino ideal para cruzeiros entre a Europa, a América do Norte e a América do Sul. A Celebrity Cruises parte de Lisboa em cruzeiros alternativos através do Atlântico, com viagens de Portugal para Porto Canaveral, na Flórida, e Buenos Aires, na Argentina. Equinócio de celebridades.

A Oceania Cruises oferece cruzeiros transatlânticos de 12 noites de Lisboa a Miami. Marina. NCL oferece cruzeiro de 17 noites de Lisboa a Buenos Aires Estrela norueguesa. Os cruzeiros mais curtos incluem viagens de 4 e 6 noites de Lisboa a Civitavecchia (Roma). M.Sc Divina.

Porto de Cruzeiros de Lisboa

Janeiro é um dos meses mais lentos do ano para Lisboa. Em 2024, estão programadas 10 chegadas de navios para janeiro, incluindo P&O Cruises, Cunard Line, TUI Cruises e MSC Cruises.

Será interessante ver o desempenho de Lisboa em 2024. A Nova taxa turística Início em janeiro de 2024. Tal como acontece com os tradicionais “impostos e taxas portuárias” para outros portos de cruzeiro, os visitantes dos navios devem pagar uma taxa de 2 euros (aproximadamente 2,20 dólares). Os operadores de navios de cruzeiro cobrarão taxas aos seus passageiros, o que deverá arrecadar 1,2 milhões de euros (1,32 milhões de dólares) anualmente.

A história de Lisboa ajuda a atrair passageiros de cruzeiros

Para os hóspedes que ficam na capital de Portugal, Lisboa, é bom saber que é a maior cidade do país, com uma população de cerca de 550.000 habitantes.

Lisboa é uma das cidades mais antigas do mundo, a sua povoação remonta a 1200 AC. A lenda popular diz que Lisboa foi fundada pelo mítico Ulisses. Mais tarde, o Império Romano ocuparia e governaria o país durante 700 anos.

Os destaques turísticos incluem passeios a pé pelos edifícios em tons pastéis de Lisboa, visitas às ruínas góticas do Convento do Carmo, lojas de luxo na Avenida da Libertad e jantares e danças tarde da noite no Bairro Alto da cidade.