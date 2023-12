Travis Scott compartilha uma mensagem enigmática no Instagram… um dia depois de seu show em Chicago ter sido cancelado, poucas horas antes do horário do show

Por Sam Joseph Simon para Dailymail.com





Parece que Travis Scott está falando em adiar seu encontro Concerto de sexta à noite no United Center em Chicago em uma postagem misteriosa compartilhada no Instagram Story no sábado.

O show planejado do jovem de 32 anos, realizado como parte de sua turnê Circus Maximus, foi adiado poucas horas antes do início previsto.

O rapper aparentemente revelou o motivo do atraso, escrevendo: “Passei 24 horas na minha passarela”. *** esse ***.

Uma declaração oficial foi compartilhada no site do local

O motivo específico do atraso do show ainda não foi revelado ao público.

Travis Scott apareceu para abordar o adiamento de seu show de sexta à noite no United Center em Chicago em uma postagem misteriosa compartilhada em sua história no Instagram no sábado; Visto em 2021

O show foi cancelado apenas dois anos após os trágicos acontecimentos no festival Astroworld 2021, durante os quais dez fãs foram mortos em consequência de uma debandada ocorrida durante o show do rapper.

O incidente ocorreu na primeira noite do evento realizado no NRG Park, em Houston, Texas, cidade natal do artista.

Depois que Scott subiu ao palco, centenas de seus fãs correram para o palco e oito fãs morreram no meio do esmagamento.

Dois outros torcedores, um dos quais tinha apenas nove anos, morreram devido aos ferimentos sofridos durante o incidente.

Posteriormente, foi alegado que os organizadores do festival não tomaram as devidas medidas de segurança e que o rapper continuou a se apresentar após ser informado de que vários foliões estavam em perigo.

O artista pediu desculpas públicas após o incidente, embora tenha sido criticado por muitos de seus fãs por sua falta de remorso.

Scott também perdeu várias parcerias lucrativas após o evento e foi retirado da programação do festival de música Coachella de 2022.

No entanto, o hitmaker acabou retornando ao mundo profissional e desde então lançou colaborações com empresas como Nike e Dior.

Vários processos foram movidos contra o rapper e organizador do festival Astroworld, Live Nation, embora dois deles tenham sido resolvidos no ano passado.

Scott anunciou que iniciaria a turnê do Circus Maximus em agosto passado.

A turnê foi organizada para divulgar o último álbum do rapper, Utopia, lançado em julho.

Teezo Touchdown, que já colaborou com o compositor em diversas ocasiões, é a banda de abertura da turnê, que começou no Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte, em outubro passado.

Muitos fãs de Scott ficaram desapontados quando ele cancelou inesperadamente seu segundo show em Raleigh, Carolina do Norte, em 14 de outubro.

A turnê Circus Maximus está programada para terminar com um show no Amway Center em Orlando, Flórida, em 31 de janeiro.