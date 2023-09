Veja por que Oscar Isaac não conseguiu fazer esse icônico vilão dos X-Men funcionar

Por que o Apocalipse foi o maior vilão do filme?

Oscar Isaac aceitou o desafio de interpretar o icônico vilão dos X-Men, Apocalipse, em X-Men: Apocalipse (2016). No entanto, apesar de sua dedicação e paixão pelo personagem, a experiência não foi nada excelente para ele.

Para Oscar Isaac, tornar-se o apocalipse não foi nada fácil. A maquiagem pesada e as próteses necessárias para esse papel foram difíceis.





Em conversa com a GQ, Isaac descreveu a experiência como “traumática”, observando que teve que suportar a exposição a cola, látex e um enorme terno de 40 quilos.

Esse traje era tão restritivo que ele nem conseguia mexer a cabeça. Para piorar a situação, ele teve que usar um mecanismo de resfriamento o tempo todo devido ao calor gerado pelo traje. O traje era tão volumoso que Isaac teve que sentar em uma sela especial durante os intervalos, e a tripulação teve que colocá-lo em uma barraca de resfriamento para evitar superaquecimento.

O ator ainda mencionou que se sentiu isolado durante as filmagens, pois o traje dificultava sua interação com seus colegas de elenco, com quem estava animado para trabalhar.

O traje não foi apenas uma dor física, mas também arruinou o desempenho vocal de Oscar Isaac. O material era uma sinfonia de guinchos e guinchos, transformando cada movimento em um concerto estridente de borracha e plástico, então eles tiveram que dublar todas as falas de Isaac durante a pós-produção.

Se o traje era difícil de vestir, era ainda mais difícil tirá-lo. Isaac descreveu o processo de remoção como doloroso, comparando-o a raspar ladrilhos velhos e teimosos do chão de um banheiro. Horas foram gastas apenas removendo a maquiagem e as próteses dele após as filmagens.

Além dos desafios físicos e emocionais que Isaac enfrentou, X-Men: Apocalipse enfrentou críticas tanto de fãs quanto da crítica, embora tenha tido um bom desempenho de bilheteria. Alguns apontaram a suavidade do vilão de Isaac, o que é decepcionante considerando o esforço e a emoção que Isaac colocou no papel.

No entanto, quando Isaac pensa sobre essa parte, ele fica muito orgulhoso dela. Ele assumiu o papel porque é um grande fã do personagem. Além disso, colaborar com alguns atores talentosos era bom demais para ser deixado de lado. Ele gostaria que o filme tivesse dado mais justiça à personagem, mas não a renega.

fontes: GQ no YouTube , Tempos de Nova York