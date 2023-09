Drew Barrymore retorna aos talk shows em meio à greve de roteiristas e atores – The Hollywood Reporter

O show de Drew Barrymore Ele estará de volta às telas de TV mais cedo do que o esperado.

Em uma longa postagem no Instagram, Drew Barrymore anunciou que seu talk show diurno começará sua quarta temporada em breve, de acordo com as regras do Writers Guild of America e as greves do SAG-AFTRA.

A atriz começou seu blog destacando sua decisão de desistir de sediar o MTV Movie & TV Awards em maio, em solidariedade aos escritores que acabaram de entrar em greve.

“Houve conflito direto com o que a greve tratava: os estúdios, as transmissões ao vivo, os filmes e a TV”, escreveu ela no post e na legenda. “Foi também a primeira semana de greve e por isso fiz o que achei adequado na altura para mostrar solidariedade com o livro.”

Ela notou que a terceira temporada de seu programa terminou antes do sucesso, então eles nunca tiveram que fechá-la. Mas ela está fazendo outra escolha consciente agora de voltar ao trabalho em meio a greves de roteiristas e atores porque a série é “simplesmente maior que eu”.

“Essa escolha é minha”, continuou Barrymore. “Estamos comprometidos em não discutir ou promover filmes e programas de televisão de qualquer tipo. Entramos ao vivo em meio a uma pandemia global. Nosso programa foi criado para tempos delicados e alimentado apenas pelo que o mundo real está passando em tempo real.

A âncora explicou que seu desejo de retornar ao talk show decorre de seu desejo de fornecer trabalho para escritores e entreter os telespectadores em momentos difíceis.

Ela concluiu: “Quero estar lá para apresentar o que os escritores fazem bem, que é uma forma de nos unir ou de nos ajudar a compreender a experiência humana”. “Espero que uma solução possa ser encontrada para todos o mais rápido possível. Passamos por momentos difíceis desde que entramos no ar. E então estou dando um passo à frente para começar a 4ª temporada novamente com humildade inteligente.

Um porta-voz da Associação de Escritores disse Repórter de Hollywood que O show de Drew Barrymore É um show incrível, e os membros da guilda vão adorar Sente-se fora do Barrymore Studios Segundas e terças-feiras na cidade de Nova York.

“Ela está fora do ar desde o início da greve, em 2 de maio, mas agora (infelizmente) decidiu retornar sem o livro”, disse o porta-voz no comunicado. “O sindicato fez, e continuará a fazer, piquete em qualquer espetáculo de greve que continue a produzir durante a greve.”

De acordo com as regras da greve da WGA, a maioria dos talk shows diurnos pode continuar a funcionar porque muitos não contratam escritores que façam parte da distribuição. Inclui duas exceções O show de Drew Barrymore E a conversaque apagou no início da greve e continua a ser repetido, assim como os talk shows noturnos.

enquanto O show de Drew Barrymore Começará a sua nova temporada e, ao contrário do WGA, os representantes que aparecerem como convidados terão de cumprir as regras de greve do SAG-AFTRA, que incluem não discutir ou promover qualquer ação de greve.