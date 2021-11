Vários manifestantes anti-golpe são mortos no Sudão enquanto milhares se reúnem | Notícia

Milhares de pessoas participaram de protestos contra o golpe do mês passado no Sudão, disseram os médicos, com as forças de segurança matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras dezenas.

Os manifestantes marcharam em bairros da capital, Cartum, e nas cidades de Bahri e Omdurman na quarta-feira, enquanto as forças de segurança dispararam balas e gás lacrimogêneo depois de interromper as comunicações de telefones celulares no início do dia.

O Comitê Central de Médicos Sudaneses, um sindicato médico independente, disse que 10 pessoas foram mortas pelas forças de segurança.

E ela acrescentou em um comunicado que “as forças golpistas usaram balas reais extensivamente em áreas separadas da capital, e há dezenas de feridos, alguns dos quais estão em estado grave.”

Ela acrescentou que dois dos mortos estavam em Cartum, sete em Bahri e um em Omdurman.

Não houve comentários imediatos das forças de segurança.

Demandas do governo civil

Os manifestantes tomaram as ruas em desafio a uma repressão mortal pelas forças de segurança que já matou dezenas desde que os militares tomaram o poder no mês passado. Os manifestantes pedem a transferência total da autoridade civil e o julgamento dos líderes do golpe perante o judiciário.

O major-general sudanês Abdel Fattah al-Burhan declarou estado de emergência em 25 de outubro, dissolvendo o governo e detendo a liderança civil.

Na semana passada, Al-Burhan nomeou um novo Conselho Soberano para governar o país, para substituir o governo de transição do país, que é composto por figuras civis e militares.

Foi formado em 2019 como parte de um acordo de divisão de poder entre militares e civis com a tarefa de supervisionar a transição do Sudão para a democracia depois que um levante popular levou à demissão do presidente Omar al-Bashir.

Na quarta-feira, alguns manifestantes carregaram fotos de pessoas mortas em protestos anteriores e de Abdullah Hamdok, o primeiro-ministro civil que foi colocado em prisão domiciliar durante o golpe, sob o slogan: “A legitimidade vem da rua, não das armas”.

Fotos de protestos em cidades, incluindo Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani e El Geneina, foram publicadas nas redes sociais.

Heba Marjan, da Al Jazeera, citada em Cartum, disse que alguns manifestantes pedem ao exército que não desempenhe nenhum papel na política.

“Muitos deles ainda pedem um retorno ao governo civil”, disse uma porta-voz de Cartum. Eles dizem que querem retornar ao processo democrático que estava em andamento antes de os militares assumirem o poder no final de outubro.

Os protestos renovados ocorreram no momento em que o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, instou os africanos a tomarem cuidado com as crescentes ameaças à democracia enquanto ele embarcava em uma viagem de três nações pelo continente, no Quênia.

“Na última década, vimos o que alguns chamam de estagnação democrática”, disse Blinken em Nairóbi.

Os Estados Unidos suspenderam quase US $ 700 milhões em ajuda ao Sudão em resposta ao golpe.

condenação internacional

O número de mortos nos protestos anti-golpe do fim de semana no Sudão aumentou para oito, disseram os médicos, elevando o número total de mortes desde o golpe militar no mês passado para pelo menos 24.

Três jovens estavam entre os que perderam a vida durante os últimos protestos em massa no sábado, que foram enfrentados com a repressão mais sangrenta desde o golpe de 25 de outubro.

O Comitê de Coordenação da Sociedade Civil mencionou todos os oito manifestantes mortos, incluindo Rimaz Hatem al-Atta, de 13 anos, que foi baleada na cabeça em frente à casa de sua família em Cartum, e Omar Adam, que foi baleado no pescoço durante os protestos na capital. .

A tomada do poder pelos militares gerou um coro de condenação internacional, incluindo cortes na ajuda punitiva, à medida que as potências mundiais exigiam um rápido retorno ao governo civil.

Desde então, os manifestantes se reuniram, embora a internet tenha sido cortada e as linhas de comunicação interrompidas, forçando os ativistas a postar chamadas para protestos por meio de pichações e mensagens SMS.

Desde o golpe do mês passado, mais de 100 funcionários do governo e líderes políticos foram presos, junto com um grande número de manifestantes e ativistas.

Grupos pró-democracia prometeram continuar protestando até o retorno do Conselho de Soberania.

Em uma entrevista à Al-Jazeera no início deste mês, Al-Burhan disse que estava comprometido em entregar o poder a um governo civil e prometeu não participar de nenhum governo após o período de transição. Mas na semana passada ele anunciou a formação de um novo Conselho Soberano e se nomeou seu presidente.