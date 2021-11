Índia intensifica o controle da poluição na capital ao suspender usinas de energia

NOVA DELHI (Reuters) – A Índia intensificou os esforços na quarta-feira para combater os altos níveis de poluição em Nova Delhi, que ameaçam a vida de residentes e outras pessoas próximas, ordenando o fechamento temporário de cinco usinas de energia e o fechamento de escolas por períodos mais longos.

Nova Déli é uma das capitais mais poluídas do mundo, lutando contra a poluição crônica do inverno todos os anos, enquanto as temperaturas congelantes prendem poluentes mortais de usinas elétricas externas, junto com a fumaça de veículos e a queima de lixo a céu aberto.

O índice de qualidade do ar de quarta-feira foi de 386 em uma escala de 500 sinais de condições “extremamente ruins”, ameaçando doenças respiratórias com exposição prolongada, embora estivesse fora da leitura “grave” de 499 no início deste mês, que mostrou que até mesmo pessoas Pessoas saudáveis ​​estão em risco.

A ordem para o fechamento temporário de cinco usinas movidas a carvão nos arredores de Nova Delhi foi emitida por um painel do Ministério Federal do Meio Ambiente.

Em seu pedido, o Comitê de Gestão da Qualidade do Ar do ministério disse que havia uma necessidade “urgente” de garantir que a qualidade do ar não se deteriorasse ainda mais.

A comissão, que proibiu caminhões que transportavam bens não essenciais e interrompeu a construção em Delhi e nas cidades vizinhas, prorrogou até novo aviso o fechamento de escolas ordenado pelo governo de Delhi por uma semana no último sábado.

Acrescentou que pelo menos metade dos funcionários públicos deve trabalhar de casa até 21 de novembro.

Novembro tende a exacerbar a poluição, com um aumento na concentração de partículas aéreas finas, em parte porque os agricultores queimam os resíduos da colheita antes da nova estação de semeadura.

As partículas são conhecidas como PM 2,5 por seu tamanho de 2,5 mícrons, que é pequeno o suficiente para entrar na corrente sanguínea ao atingir os pulmões.

Rescue Nature

A Suprema Corte criticou o governo na quarta-feira porque as cidades vizinhas à capital não foram contempladas por uma ordem para as pessoas “trabalharem de casa”, e se concentrou apenas na proibição temporária de caminhões.

Por exemplo, a cidade satélite de Gurugram, nos arredores de Nova Delhi, tem instalações cívicas precárias e estradas empoeiradas, embora seja o lar de algumas grandes corporações globais.

Esta semana, o tribunal pediu ao comitê do ministério que propusesse medidas para reduzir a poluição no norte da Índia.

Ela também criticou as autoridades governamentais por não conseguirem reduzir a poluição em uma cidade de 20 milhões de habitantes que sofre com o ar tóxico quase todo inverno.

A juíza Surya Kant, uma do painel de três juízes, disse, referindo-se às expectativas do governo de diminuir as condições de poluição depois que o tempo se tornar favorável. semana.

(Reportagem de Neha Arora e Mayank Bhardwaj); Reportagem adicional de Suchitra Mohanty. Edição de Christian Schmolinger

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.