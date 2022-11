Vários locais alternativos estão sendo considerados para Browns-Bills

Getty Images

Ainda há uma grande tempestade de neve na previsão de Buffalo, e isso pode forçar o jogo de domingo entre os Browns e os Bills fora de Orchard Park.

Mary Kay Cabot de Revendedor Cleveland Plain relata isso Vários sites alternativos Em consideração para o jogo da Semana 11, incluindo Detroit.

Isso faria sentido por dois motivos. Primeiro, o campo está disponível, porque o Lions joga contra o Giants em Nova Jersey. Em segundo lugar, o Bills joga em Detroit na próxima quinta-feira.

Outros estádios da NFL disponíveis nas proximidades de Buffalo neste fim de semana incluem o Lincoln Financial Field na Filadélfia e o FedEx Field em DC. A NFL provavelmente preferiria não jogar em Cleveland, pois isso daria aos Browns uma vantagem de campo indevida. (Em 2005, o jogo Giants-Saints que estava programado para ser disputado em Nova Orleans foi transferido para o Giants Stadiums, devido ao furacão Katrina.)

Um jogo iminente do Dia de Ação de Graças para o Bills limita as opções da liga, já que mudar o jogo para uma segunda ou terça-feira exigiria a mudança do primeiro dos três jogos de Ação de Graças da liga.

Cabot observa que a decisão provavelmente será tomada até sexta-feira. A essa altura, pode ser tarde demais para tirar os Bills de Buffalo.

Seja como for, a virada não vai tornar as coisas mais fáceis para os Bills, enquanto eles tentam se recuperar de sua seqüência de duas derrotas consecutivas. Principalmente com as partidas que serão disputadas no domingo e depois na quinta. Seguido por um jogo na quinta-feira seguinte em New England.