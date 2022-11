Os chefes confirmam que Kadarius Toney substituiu Skyy Moore como o novo retornador de pote

o Kansas City Chiefs (oficialmente) Você tem um novo retorno de punt.

Ele pensou que esse era o caso depois que o novo wide receiver do Chiefs, Kadarius Toney, era o homem para devolver todos os punts contra. Jacksonville Jaguars Na semana 10. Mas ao falar com a mídia na quinta-feira, o coordenador de equipes especiais Dave Tope confirmou a mudança do novato Sky Moore.

Tony só foi capaz de tentar retornar em dois dos seis chutes do Jaguars, com média de 5,5 jardas por retorno.

“Mal posso esperar para vê-lo chutar a bola”, disse Taub sobre Tony. “Não tínhamos essa opção, na verdade. [The Jaguars] Ele fez um bom trabalho na semana passada usando as laterais e segurando a bola muito bem. Mais cedo ou mais tarde, ele vai levar um pontapé e vamos descobrir o que ele tem. Mas eu tenho um bom pressentimento sobre isso, no entanto.”

Tony tem a vantagem de retornar punts como jogador de futebol americano universitário na Flórida, uma experiência que Moore não teve.

“Ele é algo com a bola nas mãos.” – Def Top em Kadarius Tony

Taub também disse que ama como Tony é tão corajoso – talvez às vezes muito corajoso. Embora Taub goste de agressão no retorno, ele reconheceu que os chefes precisam “trazê-lo de volta um pouco”.

“Ele deveria se sair um pouco melhor com algumas das leituras, mas isso faz parte da experiência de aprendizado”, disse Taub. “Ele é jovem – e ficará cada vez melhor. Ele é algo com a bola nas mãos.”

A última linha de Top é algo que o coordenador ofensivo Eric Bienemy e a comissão técnica ofensiva também perceberam. Em apenas seu segundo jogo com Kansas City, Tony correu para quatro recepções, 57 jardas e um touchdown.

“Ele é um ótimo garoto”, disse Benemi. “Ele é um ótimo garoto. Ele é um ótimo trabalhador. O garoto é muito, muito inteligente. Nosso trabalho é garantir que não lhe daremos muita informação e o cansemos.” [where] Ele não sabe o que fazer. Nós só queremos continuar trazendo ele. [while] Certifique-se de que ele é capaz de fazer o progresso necessário que ele precisa alcançar. Mas na semana passada achei que ele se saiu muito bem. Ele fez um bom trabalho.

“Ele faz um ótimo trabalho se misturando com os caras. A química parece estar indo na direção certa. Sempre que alguém tem uma chance.” [for a] eles mudaram [of scenery] Nesta liga, às vezes a mudança pode ser muito boa para você – e até agora, muito boa. “

Agora que ele foi nomeado o novo punt returner de Kansas City – junto com as lesões dos wide receivers Mekul Hardman e Jojo Smith-Schuster – Tony deve ter bastante ação contra Los Angeles Chargers.

Se as duas primeiras saídas são alguma indicação, Tony deve ser alguém para assistir no domingo à noite.