Mick Schumacher e Haas se separam no final de 2022

No entanto, ele não conseguiu marcar, contribuindo com menos de um terço do total de pontos da Haas – com a equipe americana em oitavo no Campeonato de Construtores . Ele também se envolveu em muitos acidentes que custaram caro.

Este ano, ao lado de Kevin Magnussen, Schumacher marcou seus primeiros pontos na Silverstone Com um oitavo lugar, ele seguiu com um sexto lugar na próxima corrida em Áustria .

Mick Schumacher deixará a Haas no final da temporada – com suas esperanças de encontrar uma vaga em outro time para 2023 parecendo escassas…

A conclusão desse torneio será realizada no domingo, às Abu Dhabi antes do último Grande Prêmio de Fórmula 1 da temporada.

O pedigree de Mick nas categorias juniores era bem conhecido e ele continuou a crescer e se desenvolver como piloto em seu tempo com a Haas F1 Team – culminando em seus primeiros sucessos na Fórmula 1 no início desta temporada.

Enquanto isso, em uma declaração nas redes sociais, Schumacher admitiu sua decepção com o fato de seu tempo com a Haas estar chegando ao fim, acrescentando que estava confiante de que seu talento merecia um lugar no grid da F1.

“Esta será minha última corrida com a Haas F1 Team. Não quero esconder o fato de que estou muito desapontado com a decisão de não renovar nosso contrato”, escreveu ele. “No entanto, gostaria de agradecer tanto à Haas F1 quanto à Ferrari por me darem esta oportunidade. Esses anos juntos me ajudaram a amadurecer técnica e pessoalmente. E especialmente quando as coisas ficaram difíceis, percebi o quanto amo o esporte.

“Foi difícil às vezes, mas melhorei constantemente, aprendi muito e agora tenho certeza de que mereço um lugar na Fórmula 1. O assunto está encerrado para mim. Os contratempos tornam você mais forte.

“Meu fogo está queimando na Fórmula 1 e vou lutar muito para voltar ao grid.”