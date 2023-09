Parte do sol nasce, intrigando cientistas

Não queremos alarmar ninguém, mas o sol nasceu.

Parte do Sol deixou a superfície e começou a orbitar o topo da estrela como se fosse um vórtice polar gigante, e não está totalmente claro por que isso aconteceu.

Esta observação foi possível graças ao Telescópio Espacial James Webb e não é surpresa que tenha despertado o interesse de cientistas de todo o mundo.

Tamitha Skov é uma física do clima espacial que compartilha regularmente atualizações nas redes sociais e parece muito entusiasmada com os últimos desenvolvimentos.

“Fale sobre um vórtice polar! O material do bojo norte separou-se dos filamentos principais e está agora a espalhar-se num enorme vórtice polar em torno do pólo norte da nossa estrela”, escreveu ela.

“As implicações para a compreensão da dinâmica da atmosfera do Sol acima de 55 graus aqui não podem ser exageradas!”

As proeminências solares são compostas por hidrogênio e hélio, que emergem do serviço do Sol e liberam plasma.

Embora haja confusão sobre a causa deste fenômeno, é possível que esteja relacionado a uma inversão do campo magnético do Sol, bem como ao fato de que algo previsível acontece quando o Sol atinge 55 graus de latitude a cada 11 anos solares. . vez.

“A cada ciclo solar, ele se forma a 55 graus de latitude e começa a marchar em direção aos pólos solares”, disse o heliofísico Scott McIntosh, vice-diretor do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, ao Space.com.

“É muito estranho. Há uma grande questão de ‘por que’ sobre isso. Por que ele se move em direção ao pólo apenas uma vez e depois desaparece e depois volta magicamente três ou quatro anos depois, exatamente na mesma área?”

