Valve diz que apoiar o Steam Deck com o combate à fraude BattlEye é tão fácil quanto e-mail

Nem todos os jogos Steam funcionam perfeitamente fora da caixa. Ele roda jogos do Windows no Linux usando a camada de compatibilidade do Proton, e alguns dos maiores jogos no Steam usam software anti-cheat que historicamente não funcionava com o Proton. Mas na sexta-feira, a Valve revelou que isso não deve ser um problema para o BattlEye, um dos maiores fornecedores antifraude que existe.

“BattlEye na integração do Proton atingiu um ponto em que tudo o que o desenvolvedor precisa é de acesso ao BattlEye para permitir que ele obtenha seu moniker. O desenvolvedor não requer nenhum trabalho adicional além desta conexão”, escreve Valve, além disso Bannerlord de montagem e lâmina II E Ark: Survival Evolved Já está trabalhando.

Em outras palavras, um email Deve ser bom o suficiente para fazer alguns dos maiores jogos sem suporte jogáveis ​​no Steam Deck em um nível básico – embora os desenvolvedores também queiram tornar as coisas mais fáceis de jogar no gamepad e na tela sensível ao toque. Para a marca oficial “verificada” da Valve.

Então, o que isso significa para os maiores jogos BattlEye que não estão atualmente no Steam Deck, incluindo Dia ZE pubg E arco-íris seis sig? A Ubisoft, Krafton e Bohemia Interactive enviarão esses e-mails simples? Não parece ótimo: eles não responderam imediatamente aos nossos pedidos de comentário hoje e se recusaram a comentar Quando entramos em contato com desenvolvedores seniores do Steam sobre o Steam Deck no mês passado.

A propósito, BattlEye não é o único a apoiar a Proton em nome do Steam Deck. Como relatamos em setembroO Easy Anti-Cheat (EAC) agora suporta Linux também, com o proprietário da Epic Games anunciando que levaria “apenas alguns cliques no Portal do desenvolvedor do Epic Online Services” para ativar.

Mas por alguma razão, os principais desenvolvedores de jogos não estão ansiosos para expressar seu apoio. Apenas quatro dos 15 estúdios que contatamos Ele nos deu um sim, apesar de prometer “apenas alguns cliques” – e a Epic Games, dona da própria EAC, não estava entre elas. A Epic não se comprometerá com sua subsidiária Mediatonic Fall Guys (que usa EAC) para a plataforma, e Anteriormente, ele se recusou a comentar se É um jogo eletronico (que usa BattlEye) também estará disponível no Steam Deck.

Embora a Sony não tenha se comprometido em apoiar o Steam Deck com próspera lista de títulos de PCShuhei Yoshida tweetou isso no PlayStation Horizon: Zero Dawn Funciona no convés. Isso não seria uma surpresa para a comunidade ProtonDB, que atualmente dando Horizon Zero Dawn Complete Edition classificação “dourada”.

Anteriormente exclusivo para PlayStation Detroit: seja humano Parece funcionar no Steam Deck também:

Steam Deck está atualmente programado para enviar para o primeiro lote de usuários iniciais em dezembro, embora muitos compradores do primeiro dia não tenham seus aparelhos pré-laminados até o primeiro trimestre de 2022 ou depois. Se você for reservar um hoje, a Valve sugere que você não o receberá até depois do segundo trimestre de 2022.