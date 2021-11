Uma curta carta de amor para o novo gamepad Forza colorido e atraente do Xbox

Enquanto o Ars Technica está no loop em muitos lançamentos de gamepad, olhamos principalmente para gamepads que oferecem recursos e atualizações importantes. Esses recursos podem ser resumidos em AcessibilidadeE Bem-estarE O valor queE estranhas, ou Grandes Novos Truques.

No entanto, no caso de hoje, não posso deixar de tropeçar em um console que parece extremamente monótono em alguns aspectos, mas certamente Vá em frente Do ponto de vista estético. Se você estava ansioso pelas interfaces dos anos 90, quando cores brilhantes e plástico translúcido dominaram o gamepad, o lançamento do jogo é esta semana. Forza Horizon 5 Xbox Wireless Controller é seu.

Este é o substituto oficial do Xbox Wireless Controller (nome A última versão do gamepad, a versão adjacente da série X, completo com um botão “Compartilhar”) vem em MSRP $ 74,99. Bônus de $ 15 em MSRP Virtual Gamepad Principalmente graças ao design de cores exclusivo e muito forte, que é muito semelhante ao Videogame colorido com o mesmo nome. (Caso contrário, isso funciona como outros XWCs e inclui compatibilidade com o padrão sem fio do Xbox 2.4 GHz e Bluetooth.) A face frontal é feita inteiramente de plástico amarelo transparente, embora cerca de metade dela seja coberta por lindos respingos de tinta impressa a laser . O fato de que o design parece nitidamente impresso como o fax na caixa é uma prova de qualquer processo de impressão que a Microsoft usa em seus gamepads.

O gamepad Forza também é um dos únicos gamepads oficiais do Xbox a apresentar cores alternadas em seus controladores: azul de um lado e roxo do outro. (Isso também se aplica aos iniciadores de culatra.) A única outra opção que vi nesta frente é uma edição limitada Space Jam: um novo legado tabuleiro de jogo, que é escrito em textos e slogans. A última opção da Microsoft é incrivelmente saborosa nessa frente, por outro lado, é difícil de ver Energia Logótipo na frente e um “H” nas costas. Eu digo a ele: Sim! Mais cores, menos logotipos, por favor.

Falando sobre a parte traseira: Este gamepad cobre suas alças com um material de borracha exclusivo, ao contrário das covinhas da corrente de plástico rígido em nossa análise de gamepad do Xbox 2020. A Microsoft descreve este material como sendo “inspirado por um volante de carro de corrida.” Eu não iria tão longe em termos de qualidade do material ou toque, mas também não tenho certeza se estaria disposto a pagar um prêmio extra por materiais automotivos reais, como o couro dessas maçanetas. Gosto da sensação suave do gamepad, mas não posso prever imediatamente se este material se desgastará ou descascará nas mãos após um uso prolongado.

Um carro Ford 1932 pintado de forma personalizada que foi desbloqueado pelo código DLC do novo gamepad. Não sou fã desse texto no peito.

Um carro Ford 1932 pintado de forma personalizada que foi desbloqueado pelo código DLC do novo gamepad.

Além disso, o gamepad vem com um arquivo Forza Horizon 5 Um código DLC, isso desbloqueia um carro com pintura personalizada (um cupê de cinco janelas Ford de Luxe 1932), uma camiseta para seu avatar no jogo e um emoticon “dançante” personalizado. Não sou fã Recursos de hardware em software, mas também são aditivos cosméticos fracos. Portanto, se você perder esses, não perderá muito. (Você pode desbloquear uma versão menos colorida deste carro por um preço muito baixo no jogo normal, e este trabalho de pintura DLC inclui o texto em negrito “FESTIVAL DO HORIZONTE” rastejando no porta-malas, então eu honestamente não o recomendaria.)

Este design de gamepad pode não ser do seu agrado, mas aplaudo a equipe do Xbox por algo tão ousado e atrevido em termos de design de cores. Muitos gamepads de “edição especial” de nomes como Microsoft, Sony e Nintendo preferem pompa militar ou logotipos difusos – e esses estilos podem certamente ter uma ótima aparência (ou, pelo menos, caber em qualquer série de jogos que inspiraram). Mas eu gosto dos designs de cores mais ousadas em geral, especialmente com algo inerentemente caprichoso como um controlador de sistema de jogo. Até que a própria Microsoft abra as opções de pintura e variedade de cores selvagens por conta própria Laboratório de Design Xbox, isso é notável Energia O tabuleiro do jogo deve bastar.

