Parece Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl dos jogos Unity Engine

Como é comum hoje em dia, o próximo grande lançamento no calendário de muitos jogadores, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, Disse Vazou cedo, com algumas pessoas Você já capturou os lendários monstros de bolso do jogo. Para jogadores sensíveis a spoilers ansiosos por esses remakes do DS, é um momento perigoso online, mas tenha certeza de que evitaremos spoilers de jogo por aqui.

Uma das coisas interessantes que surgiram no início, porém, foi a proposta de várias partes Nas redes sociais Que este par de jogos foi construído com Unity ao invés do motor de jogo que está sendo usado espada e escudo.

O suporte do Switch para Unity – um motor comumente usado que aciona muitos jogos em todas as plataformas – tem sido um fator na enorme biblioteca de títulos que se acumulam no console desde 2017, muitos dos quais podem não ter chegado à plataforma Nintendo. O mecanismo não é compatível.

Brilliant Diamond e Shining Pearl são feitos com o motor de jogo Unity! Isso levou a muitas mudanças estruturais na forma como os dados são armazenados em comparação com o armazenamento de dados do Sword & Shield.– Kurt (Kaphotics) 9 de novembro de 2021

O que o uso de unidade Brilliant Diamond e Shining Pearl significa para jogos? Bem, para a grande maioria dos jogadores, muito poucos – você pode notar um logotipo nos créditos, mas além disso você provavelmente não saberia em qual motor o jogo foi construído. Para pessoas que gostam de mexer com o código nos bastidores, apesar de usar este mecanismo Pelo visto Isso torna a edição e modificação de texto e outros itens da ROM muito mais fácil do que poderia ser.

Embora o Unity tenha seus detratores (como qualquer motor de jogo), é uma ferramenta versátil e poderosa com um histórico comprovado no Switch – que Desenvolvedor ILCA A escolha da unidade faz muito sentido.

