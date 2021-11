Fortnite vai fechar na China em meio a repressão aos videogames

O logotipo Fortnite é exibido em um smartphone com a bandeira da China exibida no fundo.

Fortnite desiste na China.

O popular battle royale, desenvolvido pela Epic Games, vai encerrar sua versão local em chinês em 15 de novembro, de acordo com um jornal. Atualizar em seu site.

Os usuários estão proibidos de registrar novas contas a partir de 1º de novembro.

A Epic não deu uma razão específica para fechar a Fortnite na China.

“Fortress Night”, a versão chinesa do jogo, foi lançada em 2018 em parceria com a editora Tencent. A gigante de tecnologia com sede em Shenzhen é um investidor significativo na Epic, possuindo uma participação de 40% na empresa.

Tecnicamente, o jogo não foi totalmente lançado na China. Em vez disso, era jogável no modo “teste”, com exceção de alguns recursos da versão principal, como compras no aplicativo.