Valerie Bertinelli diz que não será ‘chamada de volta’ para aparecer no programa que a ‘salvou’ em meio ao divórcio

Valéria Bertinelli Ela diz que não vai voltar Rede de comida“Campeonato de panificação infantil.”

em Vídeo do Instagram No dia 20 de janeiro, a senhora de 68 anos disse aos seus seguidores que recebeu a confirmação da sua demissão na noite anterior, mas estava “evitando confrontar” a notícia.

“Eu queria pensar nisso porque isso realmente me magoou e sei que não deveria acontecer”, disse ela. “Logicamente, sei que tem a ver com trabalho e cortes no orçamento, certo? sentimentos quando descobri que não seria convidado a voltar para o show.” Torneio de culinária para crianças. “Realmente nojento.”

TODAY.com entrou em contato com a Food Network para comentar sobre a condição e o futuro de Bertinelli.Torneio de culinária para crianças“O programa está atualmente em sua décima segunda temporada e a rede não anunciou oficialmente uma renovação.

Bertinelli apresenta o programa da rede com Duff Goldman desde a estreia da primeira temporada em 2015.

Ela então explicou sua reação emocional à notícia, compartilhando que a 12ª temporada de “Kids Baking Championship” foi filmada no verão de 2022, que ela chamou de “ano de pico no inferno”.

“Eu estava apenas passando por isso e fingindo que estava tudo bem porque é isso que você faz. Sem parecer uma rainha do drama, o programa salvou minha vida”, disse Bertinelli.

Em maio de 2022, Bertinelli oficialmente Pedido de divórcio Do ex-marido Tom Vitale, embora os documentos judiciais afirmem que eles estão separados desde 2019. O divórcio foi finalizado Em novembro de 2022.

Bertinelli disse no vídeo que trabalhar com seus colegas e membros do elenco do “Kids Baking Championship”, além de saber que poderia “espalhar um pouco de gentileza”, a ajudou a superar esse momento difícil.

“Era como um dispositivo de flutuação”, disse ela sobre seu tempo no programa. “Então, realmente dói não poder voltar e ver todo mundo e dizer: 'Ei!' “Você conseguiu, olá!”

Bertinelli continuou expressando sua gratidão ao colega apresentador Goldman, bem como aos produtores, equipes de câmera, som, arte e cozinha que “trabalham tanto”. Ela acrescentou que se sente “muito sortuda” por ver os jovens padeiros crescerem no programa.

A duas vezes vencedora do Globo de Ouro concluiu seu vídeo oferecendo alguns conselhos para as crianças que competirão em temporadas futuras.

“Mesmo que eu não esteja lá, estarei com você em espírito e só quero que você se lembre disso: você está lá por um motivo. Você é um dos melhores padeiros da América no momento”, disse ela. , acrescentando que se forem eliminados do programa, devem lembrar que “Não é porque você não é um bom padeiro, é porque teve um dia ruim. Então sempre, sempre acredite em si mesmo. Por favor, faça isso por mim e continue assando. Vou sentir falta de vocês.”

Em abril de 2023, Bertinelli anunciou seu programa no Food Network “Valerie's Home Cooking” foi cancelado. Depois de 14 temporadas.

Na época, ela disse em um vídeo do Instagram que “não tinha ideia de por que” a rede decidiu cancelar o programa, acrescentando: “Eu não disse nada no verão passado porque, honestamente, esperava que eles mudassem de ideia. eles não fizeram.”

“Então é isso. Esta é a última temporada”, continuou Bertinelli. “Eu adorei fazer esse show. Este foi um sonho que se tornou realidade. Cada parte disso me trouxe muita alegria. Eu amo a tripulação. Adorei todos na produção. Eles adorariam fazer esta oferta a você.

Este artigo foi publicado originalmente em HOJE.com