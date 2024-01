Dave Chappelle critica Katt Williams por insultar outros comediantes

Netflix

Dave Chappelle discorda que a entrevista viral de Katt Williams, na qual ele insultou alguns de seus colegas, tenha sido boa para a comédia.

Chappelle criticou o direcionamento de Williams a Ice Cube e Kevin Hart, entre outros, quando Williams apareceu no início deste mês em… Chá Clube de Chá Podcast. Chappelle falou quando apareceu no palco do MONDERAYS no Hollywood Improv em 19 de janeiro, um evento organizado pelo comediante DeRay Davis.

A entrevista de Williams se tornou viral e foi referenciada ontem à noite no Saturday Night Live

Williams também fez comentários sobre Cedric the Entertainer e Steve Harvey em seu livro Chá Clube de Chá Desabafo.

Embora Chappelle seja conhecido por sua política rígida de proibição de uso de celular durante seus sets, partes de seu clipe de Williams têm circulado nas redes sociais.

“Que parte do jogo é essa? Ele acumulou gasolina. E não disse nada sobre nenhum desses garotos brancos. Nenhum desses garotos brancos trabalha assim”, disse Chappelle. “Kat é um dos melhores pintores do jogo. Então por que você pinta fotos feias de nós? Parar. Pessoas que machucam machucam outras pessoas, mas eu sou uma pessoa magoada que nunca machuca as pessoas, e ele faz isso o tempo todo.

“Foda-se, foda-se, foda-se”, disse Chappelle, se passando por Williams, antes de acrescentar: “Mas, oh meu Deus, não ouvi nada”. Você errou. Ele não fez nada de errado? Kat não fez nada de errado?… Kat estava falando sobre coisas que o n-gas fez com outros gases, mas não sobre nada que o n-gas fez com ele.

Chappelle continuou: “Se eu contar minha história, isso partirá seu coração… Perdi tudo e nunca contei a ninguém, e esse ninja é o árbitro da verdade. Kat, ouça, estou fodendo Kat com força, mas. .. Deray, diga-me: “Que parte do jogo é fazer sexo com outra carta? Que parte do jogo é repreender outra pessoa?”

O comediante questionou por que Williams criticaria seus colegas de maneira polêmica quando “estamos todos tentando ser melhores”.