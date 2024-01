3 signos do zodíaco que exigem respeito no amor em 23 de janeiro de 2024

Chega um momento em nossas vidas em que percebemos que não estamos sendo tratados com o tipo de respeito que achamos que merecemos e, embora a ideia de “exigir” respeito pareça “muito pouco, muito tarde”, é inaceitável . Uma questão que é melhor abordada agora, e não mais tarde. 23 de janeiro de 2024 nos apresenta uma janela de oportunidade, e chamamos essa janela: a lua oposta a Marte.

O amor é uma entidade muito complexa e muitas vezes se torna algo a que nos acostumamos quando temos a sorte de tê-lo em nossas vidas. Nós consideramos isso um dado adquirido e, embora possa parecer uma das definições de “amor incondicional”, como em “Você pode considerar esse amor como garantido porque é forte e verdadeiro”, há sempre o outro lado disso e é que estamos apaixonados. Podemos começar a ver sinais de desrespeito… só porque consideramos isso um dado adquirido.

Todos os três signos do zodíaco saberão que chegou a hora de exigir respeito em suas vidas amorosas. Em 23 de janeiro de 2024, durante o trânsito muito poderoso da Lua em frente a Marte, iremos divulgar isso e informar aos nossos parceiros que não estamos mais aqui para sermos considerados garantidos. Precisamos de respeito, e isso agora é “lei”. Vamos lá.

Três signos do zodíaco que exigem respeito no amor em 23 de janeiro de 2024:

1. Áries

(21 de março a 19 de abril)

Se você descobrir que seu parceiro não está lhe dando o respeito que você acredita merecer, é melhor abordar o assunto e explicar a essa pessoa que sua atitude atual em relação ao respeito não vai funcionar. Em 23 de janeiro de 2024, você verá muito claramente que as coisas estão fora de controle e encontrará dentro de você aquela forte força para se defender e exigir respeito.

Isso não é brincadeira, e você percebe que se deixar as coisas passarem, as “coisas” vão piorar e isso não vai acontecer, não sob sua supervisão, Áries. 23 de janeiro de 2024 apresentou a você uma oportunidade apoiada pelo trânsito para consertar as coisas, e você, sendo você, aproveitará esta oportunidade por causa da ideia de que a coisa do “desrespeito” continua. Olá. Não acontece. Desculpe, minha querida.

Seu parceiro ama você e está disposto a lhe dar tudo o que você pedir, mas também é preguiçoso e esquecido, como os humanos tendem a ser quando não são lembrados de manter as coisas no caminho certo. O parceiro com quem você está parece ter caído naquele poço de negligência, onde eles pensam que você está confortável com tudo o que eles fazem ou dizem… ou não fazem ou dizem. É aqui que você precisa intervir e ensinar-lhes uma lição.

2. Touro

(20 de abril a 20 de maio)

Ok, isso é o suficiente. Eu entendi; Seu parceiro deixou de responder quando se trata de comportamento romântico e a falta de respeito aqui agora é evidente. A parte estranha é que eles parecem alheios às suas ações, o que é muito típico de como a Lua oposta a Marte transmite seu ponto de vista. Ele precisa ser abalado para que as coisas voltem aos trilhos e, no dia 23 de janeiro de 2024, você perceberá que a pessoa com quem você mora precisa ter uma “conversa” séria.

Esse desrespeito não é algo que você queira apoiar. A princípio, você pensa que talvez seu parceiro seja preguiçoso ou esquecido de que se trata de um relacionamento amoroso e não de uma reunião de negócios que ele pode simplesmente chamar de lar. Essa pessoa precisa estar presente e viva no relacionamento, e quando você a vê começar a se perder em devaneios enquanto você conversa com ela, você sabe que é hora de marcar uma “reunião”.

Durante o trânsito da Lua em direção a Marte, não há espaço para desrespeito. Você tem que exigir isso porque, para que isso funcione, ambas as partes precisam estar em seu melhor jogo. Chega de refutações preguiçosas e de desculpas que nunca se transformam em fatos. Neste dia, 23 de janeiro de 2024, você enfrentará seu companheiro de vida e exigirá dele respeito. É isso. Se não reagirem bem, podem andar… é isso.

3. Peixes

(19 de fevereiro a 20 de março)

Embora você possa ter convencido seu parceiro romântico de que é uma pessoa tímida e humilde, talvez seja necessário despertar esse vilão interior neste dia, 23 de janeiro de 2024, quando começar a ver alguns comportamentos perturbadores começarem a ocorrer. Você está começando a sentir que seu parceiro realmente não respeita você ou o relacionamento. A parte boa é que tudo o que eles precisam fazer é resolver esse problema.

Histórias relacionadas do YourTango:

Claro, ninguém gosta de ser confrontado, especialmente se o que estamos prestes a dizer é que eles precisam intensificar seu jogo de respeito, mas bem… às vezes, uma pessoa só precisa dizer as coisas como as coisas são. 23 de janeiro de 2024 é o dia em que você reúne toda a coragem que a lua oposta a Marte tem a oferecer e diz ao seu parceiro que você precisa de respeito e que se ele não estiver disposto a ouvir sua voz, você não sabe. Quanto vale isso?

Dito isto, tudo o que eles precisam é de um empurrãozinho para colocá-los de volta no lugar certo. Você achará sua abordagem rude e talvez até dura, mas eles, aparentemente, precisavam de um alerta porque perceberam por si mesmos que sua falta de interesse estava começando a parecer desrespeito. Você fará a coisa certa e eles responderão da maneira certa. A Lua oposta a Marte mostra que de vez em quando você tem que resolver o problema com suas próprias mãos, Peixes.

Rubi Miranda Explica o I Ching, Tarot, Runas e Astrologia. Ela oferece leituras privadas e trabalha como leitora intuitiva há mais de 20 anos.