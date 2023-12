Uma rara chuva de meteoros de Andrômeda pode ser vista

Ele joga

Há uma chance de ver uma chuva de meteoros muito rara esta noite.

O Andromediano surgiu no que hoje é um cometa morto.

As pessoas nos Estados Unidos podem ter a chance de ver uma chuva de meteoros muito rara no sábado à noite.

chamado AndrômedasOriginou-se com um cometa chamado 3D/Biela. O cometa foi visto pela primeira vez atravessando o espaço no século XVIII. Ele se desfez por volta de 1842, de acordo com a American Astronomical Society. “D” em seu nome Indica um cometa morto que praticamente desapareceu.

Produziu chuvas de meteoros espetaculares em 1872 e 1885 Bem documentado E ele estudou.

Mas desde então, ver Andrômedas tornou-se raro. Alguns astrônomos orgulho Poderia ser visível na noite de sábado, com até 200 meteoros por hora.

Se isso acontecer, então Melhor vista Será na Europa, Norte da África e Ásia Ocidental devido ao momento.

Mas as pessoas na América do Norte poderiam ter feito isso uma oportunidade A American Meteor Society diz que alguns Andromedes podem ser descobertos logo após o pôr do sol se a exibição estiver atrasada em relação ao cronograma esperado.

A janela de visualização possível é muito curta porque um A lua minguante está minguando Ele subirá e lançará luz no céu, tornando difícil ver quaisquer meteoros em potencial.

O clima – especialmente as nuvens – pode desempenhar um papel na visibilidade.

