As únicas fotos tiradas de Vênus são muito assustadoras

É certamente difícil obter imagens de Vénus, no entanto Alerta científico “As imagens que temos retratam um planeta muito perigoso e estranho”, explica. Embora Vénus seja muito semelhante à Terra em tamanho, composição e densidade, a segunda rocha a partir do Sol está longe de ser segura ou habitável para a vida humana.

A superfície de Vênus está fortemente envolvida por uma atmosfera de gases tóxicos e nuvens ácidas. A temperatura média na superfície de Vênus é de cerca de 867 °F (464 °C), e a pressão atmosférica do planeta é aproximadamente 100 vezes maior que a da Terra.

A Venera 7 foi a primeira sonda espacial a fazer um pouso suave com sucesso em outro planeta.

Sem proteção, os humanos não durariam mais do que alguns segundos no planeta sem explodir ou queimar. Graças à atmosfera espessa e tóxica de Vênus, o efeito estufa assumiu o controle, criando um lugar muito hostil que também é difícil para os humanos explorarem adequadamente.

Superfície de Vênus da Agência Espacial Russa

Ao longo dos anos, apenas algumas imagens foram retiradas de Vénus, e a última vez que a União Soviética captou essas imagens foi entre 1961 e 1984. Os soviéticos executaram um programa espacial chamado Venera, cujo principal objetivo era explorar a superfície do planeta. Vênus.

O programa foi considerado um claro sucesso depois de enviar 16 sondas diferentes ao misterioso planeta e pousar oito das 16 sondas na superfície de Vênus. Venera foi o primeiro programa a entrar com sucesso na atmosfera de outro planeta em 1966, e em 1970, Venera 7 foi a primeira sonda espacial a conseguir um pouso suave em outro planeta.

Das oito sondas que pousaram com sucesso na superfície de Vênus, a Venera 12 foi a que sobreviveu por mais tempo antes de ser destruída pelas condições hostis do planeta. A Venera 12 durou cerca de duas horas antes de também cair.

Neste dia de 1982, a espaçonave Venera 14 fotografou a superfície de Vênus. Esta será a última vez por enquanto. Embora Vegas 1 e 2 entreguem sondas e balões a Vênus em 1985, eles não fotografarão a superfície. Desde então, não houve rebaixamento. pic.twitter.com/7rnac0Z7Qi –Ted Strik (@tedstryk) 5 de março de 2021

As Venera 9, 10, 13 e 14 foram capazes de tirar imagens panorâmicas de Vênus enquanto estavam na superfície do planeta. Venera 13 e 14 também foram capazes de capturar som enquanto exploravam o misterioso orbe. O vídeo e o áudio do planeta certamente estão no mesmo nível do que você veria em um filme de ficção científica.

As primeiras imagens de Vênus foram tiradas em 1975 e as imagens produzidas eram de qualidade inferior em relação às imagens atuais. No entanto, é fácil perceber que a superfície é muito rochosa e desolada. Em 1982, a Venera 13 obteve algumas das imagens de melhor qualidade da superfície de Vênus, mostrando até mesmo a sinistra cor amarela que cobre o planeta.

Imagem tirada por Vanera 13 fornecida pela Agência Espacial Russa

Vênus obtém sua cor dourada da luz solar filtrada pelas nuvens tóxicas que cobrem a superfície do planeta. Quando a Universidade Brown realizou melhorias de imagem e processamento adicional em imagens antigas recolhidas pelas sondas Venera, revelou que as rochas e a sujidade que compõem a superfície de Vénus têm uma cor cinzenta escura.

As rochas cinzentas escuras na superfície de Vênus são provavelmente rochas vulcânicas, já que o planeta está cheio de vulcões. Você pode ver o horizonte vulcânico do planeta com bastante clareza ao assistir a imagens aprimoradas feitas pelos russos há mais de 50 anos. É provável que alguns dos vulcões na superfície do planeta ainda estejam activos.

Independentemente do seu ambiente hostil, estudar o vizinho celestial mais próximo da Terra é útil para os cientistas hoje. Pode ser possível obter algumas informações básicas sobre a evolução do planeta estudando as mudanças observadas em planetas próximos, como Vênus.