Principal, proprietário do porto Taylor’s A Flatgate Partnership (TFP) adquiriu recentemente um vinho tinto Pirada de alta qualidade que tem potencial para se tornar a “Vega Sicilia de Portugal”, de acordo com o CEO da TFP, Adrian Bridge.

A Touriga Nacional, blend de Cabernet Sauvignon e Merlot produzido nas Colinas São Lourenço, na Bairrada, o carro-chefe fazia parte do portfólio da Ideal Drinks, empresa de vinhos de mesa adquirida pela TFP em agosto.

Bridge descreveu o vinho – actualmente na colheita de 2012 e vendido por cerca de 110 euros a garrafa em Portugal – como a “cereja no bolo” da gama Ideal Drinks.

As Colinas São Lourenço estão localizadas em São Lourenço do Bairro, perto de Anadia, no coração da região da Bairrada, com 56 hectares de vinha em solos calcário-argilosos. “De uma perspectiva qualitativa, a capacidade de Portugal para ser Vega Sicilia é fundamental”, disse Bridge.

“Os solos da zona de Pyrrada são depósitos antigos de um mar antigo, e a vinha fica à mesma distância do Atlântico que Pomerol, mas mais a sul. Sempre sentimos que se quiséssemos associar o nosso nome aos vinhos de mesa, eles teriam ser de ótima qualidade.

Enquanto a nova divisão de vinhos tranquilos da DFP está atualmente a finalizar o seu canal e estratégia de mercado, a Principal – e outros antigos vinhos da Ideal Drinks – começarão a entrar numa série de mercados a partir de janeiro de 2024. “Há muito trabalho a fazer”, disse Bridge, lembrando que 97% das vendas foram historicamente feitas em Portugal.

Questionado se tinha considerado vender o principal através da La Place de Bordeaux, Bridge respondeu: “É certamente algo que considerámos, mas pensamos que é apropriado ter um pouco mais de controlo com os nossos parceiros existentes.

“Estamos discutindo com eles e eles terão que tomar suas próprias decisões. Mas se disserem que não conseguem lidar com isso, analisaremos possíveis canais de entrega alternativos.

No entanto, é pouco provável que a empresa continue a prática do antigo proprietário Carlos Diaz, que esperou uma década antes de libertar um presidente. “Não sei se conseguiremos continuar como ele fez”, disse Bridge.

“É inevitável que provavelmente não consigamos mantê-los por muito tempo… Queremos mostrar voos deste vinho para que as pessoas possam compreender do que se trata e a profundidade da qualidade.”

A empresa possui estoques principais que datam de 2008, primeira safra do vinho, com vários anos até 2019 inclusive já em garrafa, com 2020-22 ainda a granel.

A aquisição da Ideal Drinks inclui duas quintas no Alto Minho – o produtor Alvarino Quinta da Petra e o especialista Loureiro Paso de Palmeira; Quinta de Bella em Davao; e, Bairrada, Colinas São Lourenço e Quinta da Curia.

As vinhas totalizam cerca de 200 hectares e os vinhos cobrem uma gama de preços, incluindo 25-30€ para Milagres Alvarino, 30-60€ para vinhos espumantes e 45€ para Eminencia Loureiro.

Admitindo que o momento do acordo “não foi bom”, Bridge explicou: “Acabamos de fazer um grande investimento. [Porto visitor attraction] O Mundo do Vinho, que absorveu muitos recursos, teve um lançamento difícil devido à Covid.

A TFP sempre se esquivou de produzir vinhos de mesa no Vale do Douro – preferindo concentrar as suas vinhas na produção de vinhos do Porto “especializados” – mas poderá agora abrir-se a ponte para as aquisições de vinhos de mesa do Douro?

“A resposta é sim, mas será em um vinhedo específico que realmente produz vinho de mesa e deve ser de alta qualidade”, disse ele.

Bridge disse que não há planos imediatos para uma aquisição, “mas com oportunidades como essa nem sempre é possível controlar o momento”.