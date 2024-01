Uma mulher de 90 anos é resgatada com vida 5 dias após o devastador terremoto no Japão

Uma mulher de 90 anos foi retirada com vida de uma casa que desabou no oeste do Japão, 124 horas depois de um grande terremoto ter atingido a região, matando pelo menos 126 pessoas, desabando edifícios e provocando deslizamentos de terra.

WAJIMA, Japão — Uma mulher de 90 anos foi retirada com vida de uma casa que desabou no oeste do Japão na noite de sábado, 124 horas depois que um grande terremoto atingiu a região, matando pelo menos 126 pessoas, desabando edifícios e causando… Deslizamentos de terra.

A mulher na cidade de Suzu, província de Ishikawa, sobreviveu por mais de cinco dias depois que o terremoto de magnitude 7,6 atingiu a área na segunda-feira. Imagens de notícias transmitidas nacionalmente mostraram equipes de resgate usando capacetes cobrindo a área com plástico azul, sem a mulher visível.

As chances de sobrevivência diminuem após as primeiras 72 horas. Vários outros resgates dramáticos foram relatados nos últimos dias, à medida que soldados, bombeiros e outros se juntaram a um esforço em grande escala.

Entre os 126 mortos estava uma criança de 5 anos que se recuperava dos ferimentos sofridos quando água fervente foi derramada sobre ela durante o terremoto de magnitude 7,6 de segunda-feira. Sua condição piorou repentinamente e ele morreu na sexta-feira, segundo a província de Ishikawa, a área mais atingida.

Os tremores secundários ameaçaram soterrar mais casas e fechar rotas importantes para remessas de ajuda humanitária. As autoridades alertaram que estradas já rachadas poderiam desabar completamente. Este perigo aumenta com a previsão de chuva e neve durante a noite e no domingo.

A cidade de Wajima teve o maior número de mortes com 69 pessoas, seguida por Suzu com 38 pessoas. Mais de 500 pessoas ficaram feridas, pelo menos 27 delas em estado grave.

Os tremores deixaram os telhados caídos miseravelmente nas estradas e tudo abaixo deles desabou. As estradas estavam deformadas como borracha. Um incêndio reduziu um bairro de Wajima a cinzas.

Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas, embora o número varie. 11 pessoas ficaram presas sob duas casas desabadas em Anamizo.

Para Shiro Kokoda, 76 anos, a casa onde cresceu em Wajima sobreviveu, mas um templo próximo pegou fogo e ele ainda procurava seus amigos em centros de evacuação.

“Foi muito difícil”, disse ele.

O Japão é uma das sociedades que envelhece mais rapidamente no mundo. A população em Ishikawa e arredores diminuiu ao longo dos anos. A frágil economia, que depende do artesanato e do turismo, está mais vulnerável do que nunca.

Num gesto incomum da vizinha Coreia do Norte, o líder Kim Jong Un enviou uma mensagem de condolências ao primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, informou no sábado a Agência Central de Notícias oficial da Coreia.

O Japão já havia recebido mensagens expressando simpatia e promessas de assistência do presidente dos EUA, Joe Biden, e de outros aliados.

O porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, disse aos repórteres que o Japão está grato por todas as mensagens, incluindo a enviada pela Coreia do Norte. A última vez que o Japão recebeu uma carta de condolências da Coreia do Norte por um desastre foi em 1995, disse Hayashi.

Ao longo da costa japonesa, a electricidade foi gradualmente restaurada, mas o abastecimento de água ainda era escasso. As redes de água de emergência também foram danificadas.

Milhares de soldados transportaram água, alimentos e medicamentos por via aérea em camiões para mais de 30 mil pessoas que foram evacuadas para pavilhões, escolas e outras instalações.

O jornal Yomiuri, de circulação nacional, informou que o seu estudo aéreo identificou mais de 100 deslizamentos de terra na área, alguns dos quais bloqueavam estradas vitais. Algumas comunidades permaneceram isoladas, ainda à espera de ajuda.

“Espero que a cidade se recupere e espero que as pessoas não saiam e fiquem aqui para trabalhar duro para se recuperar”, disse Seizo Shinbo, um comerciante de frutos do mar que estocava macarrão, produtos enlatados e bolinhos de arroz em um supermercado. .

“Não há comida. Não há água. O pior é o gás. As pessoas ainda estão em filas com quilômetros de extensão.”

Kageyama relatou de Tóquio. O redator da Associated Press, Hyung-Jin Kim, em Seul, Coreia do Sul, contribuiu para este relatório.

