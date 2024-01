Mianmar confirma que uma grande cidade no nordeste do país, na fronteira com a China, foi tomada por uma aliança étnica

Bangkok (AFP) – O governo militar de Mianmar admitiu ter retirado suas forças do país Uma grande cidade na fronteira nordeste com a China Depois de ter sido controlado por uma aliança de grupos étnicos armados, luta há meses.

A queda de Laokaing na noite de quinta-feira é a maior de uma série de derrotas sofridas pelo governo militar em Mianmar desde a revolução. A aliança étnica lançou um ataque em 27 de outubro. Ele destaca a pressão que o governo sofre enquanto luta contra os rebeldes pró-democracia após o golpe militar de 2021, bem como Grupos armados com minorias étnicas Em todo o país.

As organizações étnicas armadas têm lutado por maior autonomia durante décadas, mas Mianmar sofreu o que equivale ao caos. Guerra civil desde que o exército tomou o poder Em Fevereiro de 2021, pelo governo eleito de Aung San Suu Kyi, desencadeando uma resistência armada a nível nacional por parte das forças pró-democracia.

A aliança das Três Irmandades que capturou Laokaing consistia no Exército da Aliança Democrática Nacional de Mianmar, no Exército de Libertação Nacional Ta'ang e no Exército Arakan. O MNDAA é uma força militar da minoria Kokang, de etnia chinesa.

Fotografias e vídeos publicados nas redes sociais mostraram uma enorme quantidade de armas que a coligação alegou ter apreendido.

Laokaeng é a capital da Região Autônoma de Kokang, que geograficamente faz parte do norte do estado de Shan, em Mianmar.

O porta-voz do governo de Mianmar, major-general Zaw Min Tun, disse ao Popular News Journal, um site pró-militar, no sábado que os militares e os comandantes locais renunciaram ao controle de Laokaing depois de considerar vários aspectos, incluindo a segurança dos familiares dos soldados. estacionado lá.

Ele acrescentou que os militares também levaram em consideração a relação de Mianmar com a China, que fica do outro lado da fronteira de Laokaeng. A China, que tem boas relações tanto com os militares como com a aliança étnica, procura pôr fim aos combates.

Pequim protestou depois que projéteis de artilharia caíram em seu território na quarta-feira, ferindo cinco pessoas. Zaw Min Tun disse que a coligação disparou mísseis e tentou culpar os militares para prejudicar a sua relação com a China.

A coligação anunciou num comunicado publicado nas redes sociais na sexta-feira que toda a região de Kokang se tornou uma “zona livre de junta”, referindo-se à junta militar governante de Mianmar.

Acrescentou que 2.389 militares, incluindo seis generais de brigada, e seus familiares se renderam até sexta-feira e foram todos evacuados para locais seguros.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram os soldados e seus familiares sendo transportados em vários veículos. Muitos deles foram transferidos para Lashio, capital da região norte de Shan, sob um acordo com o Ministério da Defesa Nacional afegão para repatriá-los, disse Shwe na Myai News Agency, um site de notícias online que reporta do estado de Shan.

Não está claro se a aliança das Três Irmandades tentará expandir a sua ofensiva para além do Estado Shan, mas prometeu continuar a luta contra o regime militar.

A coligação retratou o seu ataque como uma luta contra o regime militar e uma tentativa de livrar a região das principais instituições do crime organizado. A China procurou publicamente reprimir as fraudes online em Laoqing, que enredaram dezenas de milhares de cidadãos chineses que foram repatriados para a China nas últimas semanas.

Mas o ataque também foi amplamente reconhecido como uma tentativa do MNLD de recuperar o controlo da região autónoma de Kokang, expulsando do seu poder o grupo rival Kokang, apoiado pelo governo militar.

A coligação capturou mais de 250 alvos militares e cinco passagens de fronteira com a China, disse Peng Deren, comandante do MNDAA, num discurso de Ano Novo publicado pelo The Kokang, um site afiliado de meios de comunicação online. Ele disse que mais de 300 centros de fraude eletrônica foram invadidos e mais de 40 mil chineses que participaram das operações foram devolvidos à sua terra natal.