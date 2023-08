Mais que dobrou por mês

O número de pessoas hospitalizadas com COVID-19 em Long Island dobrou no mês passado, refletindo uma tendência de verão de aumento gradual, mas constante, de casos em toda a região.

Mais hospitalizações – alimentadas em parte por novas subvariantes – ainda são insignificantes em comparação com os piores dias da pandemia. O número total de internações em Long Island na sexta-feira foi de 157, em comparação com 447 no ano passado e mais de 4.000 em abril de 2020. O número total de internações no hospital de Long Island foi de 67 em 14 de julho.

disse o Dr. Bruce Farber, chefe de saúde pública e epidemiologia da Northwell Health.

Ele acrescentou: “Acho que todas as apostas estão encerradas no outono. Não acho que nada importante acontecerá até outubro ou novembro.”

Northwell viu o número de pacientes hospitalizados com COVID-19 em Long Island saltar de 46 para 106 desde 14 de julho.

Farber disse que a taxa de positividade nos sistemas de atendimento de urgência GoHealth da Northwell saltou para 25% entre as pessoas que fazem o teste. Especialistas alertaram que as taxas de positividade em geral estão bem abaixo do número, porque a maioria dos resultados dos testes não é relatada ao governo e muitas pessoas não são testadas.

Novas variantes, EG. 5 e FL. 1.5.1, parte do motivo do aumento de casos, disseram especialistas. Ambos são descendentes da variante omicron.

Especialistas em doenças infecciosas disseram que outros fatores também desempenham um papel. A onda de calor do verão levou muitas pessoas a usar ar-condicionado em ambientes fechados, onde provavelmente serão expostas a um número maior de pessoas com COVID-19, disse a Dra. Susan Donnellan, diretora médica de epidemiologia para cuidados de saúde da Stony Brook Medicine.

Ela disse que muitas pessoas não receberam as vacinas de reforço, ou aquelas que receberam meses antes, o que as torna mais propensas a serem gravemente infectadas pelo vírus.

Donnellan também disse: “A grande maioria da população realmente desistiu de qualquer coisa relacionada ao mascaramento ou a outros tipos de mitigação”.

Uma nova injeção de reforço projetada para as variantes mais recentes está a caminho, disseram os especialistas, mas não estará aqui por várias semanas.

“Estou desapontado que a versão atualizada mais recente não esteja disponível a tempo para as pessoas”, conforme elas retornam à escola ou ao trabalho no escritório no final do verão, disse Donnellan.

As pessoas podem tentar colocar as mãos no último reforço, mas Farber recomendou esperar até que o novo reforço apareça – esperançosamente até outubro, o mais tardar.

O atual aumento de hospitalizações e casos é mais semelhante a um “aumento” do que a um “aumento”, disse o Dr. Alan Polbin, diretor de doenças infecciosas do Catholic Health St. Francis and Heart Center em Roslyn, e “certamente não é algo esmagador. ” neste ponto.

Ele disse que as pessoas devem levar em consideração seu estado de saúde ao decidir a melhor forma de lidar com o “inchaço”.

Se você é idoso, imunocomprometido, está grávida ou tem outros problemas de saúde, “comece a ser um pouco mais vigilante sobre reuniões lotadas, com quem você está, sobre o uso de máscara, sobre distanciamento, sobre encontros externos, se puder”. Ele disse.

Por exemplo, pode ser uma boa ideia usar uma máscara no supermercado, acrescentou Polbin.

Se o número de casos começar a crescer mais, disse Polbin, os profissionais de saúde agora têm muito mais experiência em lidar com o COVID-19 do que em 2020, portanto, esperamos que possam controlar qualquer aumento.

Parte da lição do pico recente, disse Donilon, é que o COVID-19 não vai desaparecer tão cedo.

“Acho que fará parte da nossa situação de vida no futuro previsível”, disse ela.

“Como estamos vendo mais uma vez um aumento nos casos de COVID-19 no estado, peço a todos os nova-iorquinos que se lembrem de que a COVID é uma doença tratável”, disse o comissário de saúde do estado, Dr. James McDonald. “Os testes COVID são fáceis de usar e muito precisos. Se você testar positivo, converse com seu médico sobre o tratamento, o que pode evitar hospitalização e morte.”