Uma missão científica da Terra da NASA que estava programada para ser cancelada está pronta para lançamento

WASHINGTON — Uma missão de quase mil milhões de dólares para estudar os oceanos e a atmosfera da Terra está pronta para ser lançada depois de sobreviver a várias tentativas de cancelamento no início do seu desenvolvimento.

O Falcon 9 está programado para decolar do Complexo de Lançamento Espacial em Cabo Canaveral em 40 de fevereiro de 6 às 1h33 horário do leste dos EUA. A espaçonave colocará o ecossistema de plâncton, aerossol, nuvens e oceano da NASA, ou PACE, em uma órbita sincronizada com o sol.

O PACE carrega três instrumentos projetados para estudar os oceanos, bem como nuvens e aerossóis na atmosfera. O Ocean Color Instrument (OCI), o instrumento principal, fornecerá informações sobre a cor do oceano desde os comprimentos de onda ultravioleta até infravermelho. É acompanhado pelo Polarímetro de Pesquisa Hiper Angular (HARP2) e pelo Polarímetro Espectroscópico de Exploração Planetária (SPEXone), que fornecerá dados sobre nuvens atmosféricas e aerossóis, bem como apoiará a correção atmosférica dos dados OCI.

“O PACE avançará profundamente a nossa compreensão de como funcionam os nossos oceanos e como se relacionam com o sistema terrestre mais amplo e com as alterações climáticas”, disse Karen St. Germain, diretora da Divisão de Ciências da Terra da NASA, numa conferência de imprensa no dia 4 de fevereiro. Sobre a tarefa.

O foco principal do PACE será o estudo do fitoplâncton encontrado na superfície do oceano. Isto inclui a capacidade de distinguir entre espécies de fitoplâncton, disse Jeremy Werdel, cientista do projeto PACE. “Agora saberemos onde estão as pessoas más, onde estão as pessoas boas e para onde estão se mudando as pessoas boas.”

Os cientistas complementarão os dados do PACE com os de outras missões científicas da Terra, como a espaçonave Surface Water and Ocean Topography (SWOT). “A análise SWOT nos diz mais sobre como o oceano está se movendo, incluindo o aumento da superfície do mar. O PACE nos dará informações sobre o que vive nessas superfícies dos oceanos”, disse Kate Calvin, cientista-chefe da NASA e conselheira sênior do clima.

Os dados do PACE também ajudarão a rastrear diferentes tipos de aerossóis na atmosfera, como maresia, fumaça e poeira do deserto. Isto é útil para monitorar a qualidade do ar e seus efeitos na saúde humana, nas interações entre a atmosfera e o ecossistema e na formação de nuvens. “É muito dinâmico e o espaço é a única maneira de fazer isso”, disse Andy Sayer, cientista atmosférico do PACE.

O PACE tem uma vida útil projetada de três anos, mas Saint-Germain disse que a NASA espera que a missão dure mais, com consumíveis suficientes, como propelente na espaçonave de 1.700 quilos, para operar por pelo menos uma década. “Esperamos uma vida longa e bonita para o PACE.”

Uma vez lançado, o PACE passará por um período operacional que deverá durar 60 dias, disse Werdell numa conferência de imprensa anterior, em 17 de janeiro, com os dados da “primeira luz” divulgados cerca de 40 a 50 dias depois. Todos os dados do PACE estarão disponíveis publicamente sem um período de exclusividade para a equipe científica da missão.

O PACE, com um custo total que inclui 964 milhões de dólares em reservas, tornou-se alvo de cortes orçamentais no início do seu desenvolvimento pela administração Trump. Todas as quatro propostas orçamentárias da NASA, para os anos fiscais de 2018 a 2021, buscavam eliminar o PACE. O Congresso rejeitou a redução quatro vezes e restaurou o financiamento para a missão.

“Tem sido uma jornada longa e estranha”, disse Werdel em entrevista coletiva em 4 de fevereiro, quando questionado sobre os cancelamentos propostos. “Estávamos tão confiantes quanto podíamos de que encontraríamos maneiras de perseverar. A comunidade queria tudo isso.”

“Uma das razões pelas quais estamos reunidos aqui hoje é porque muitas de nossas partes interessadas compreenderam o impacto potencial do PACE e nos apoiaram no avanço”, disse St.

Relacionado