Por que viajar para o exterior para fazer uma cirurgia plástica pode custar sua vida?

Também houve relatos de pacientes assinando contratos que incluem cláusulas afirmando que eles não podem falar negativamente sobre sua prática.

Uma rápida olhada nas hashtags #sleeveturkey [gastric sleeve] E #bblturkey [Brazilian butt lift] Instagram e TikTok revelam centenas de contas de clínicas turcas, muitas das quais afirmam ser “as melhores”. Muitas publicações nas redes sociais, principalmente destinadas a clientes britânicos, alemães e franceses, têm como alvo os descontos disponíveis ou contêm avaliações de cinco estrelas não atribuídas, escritas num inglês pobre.

Na semana passada, o órgão de fiscalização da publicidade do Reino Unido proibiu dois anúncios pagos no Google de empresas turcas por fazerem afirmações “enganosas” e “irresponsáveis” sobre a segurança, qualidade e facilidade de realizar cirurgias de rinoplastia e abdominoplastia no estrangeiro.

A orientação oficial do NHS e do Foreign, Commonwealth and Development Office alerta os pacientes que viajam para o estrangeiro para “terem cuidado” com qualquer website que venda cirurgia estética como parte de um pacote de férias.

O NHS diz aos pacientes que é “irrealista” esperar férias após a cirurgia, enquanto o FCO alerta: “Os padrões de instalações médicas, qualificações e tratamentos no estrangeiro podem variar significativamente e podem diferir dos padrões do Reino Unido. Houve complicações e mortes no estrangeiro devido a procedimentos médicos.”

Um porta-voz do governo disse Telégrafo: “Pedimos a qualquer pessoa que esteja considerando um procedimento médico no exterior que revise nossos conselhos de viagem e orientações relevantes do NHS e de outros órgãos profissionais.”

Ahmed exorta os pacientes a esperar e fazer uma cirurgia no Reino Unido, se possível. No mínimo, quem opta por viajar para o exterior deve saber o nome do seu cirurgião e fazer pelo menos uma videoconferência antes de viajar, afirma Pacifico.

As diretrizes conjuntas emitidas pela BAAPS e sua contraparte turca TSPRAS (Sociedade Turca de Cirurgiões Plásticos e Reconstrutivos) dizem que os pacientes devem verificar se o seu cirurgião está listado como membro da TSPRAS (via plasticcerrahi.org).

Idealmente, o seu cirurgião também será membro do EBOPRAS (Conselho Europeu de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva), praticará há pelo menos cinco anos e trabalhará na sua prática atual há pelo menos três anos. Você deve pedir para ver o Certificado de Certificação do Conselho Turco e confirmar sua especialidade.

Você deverá preencher um formulário de consentimento informado antes de viajar e deverá receber um plano de cuidados posteriores e detalhes de contato.

Os sinais de alerta, de acordo com Pacifico, incluem a incapacidade de consultar o seu cirurgião com antecedência, qualquer recusa em responder plenamente às suas perguntas e pressão para tomar uma decisão precipitada, como oferecer um preço mais barato se você reservar rapidamente.

Ele acrescenta: “A cirurgia estética pode mudar vidas, e escolher se vai fazer ou não, e onde fazer, é uma decisão séria”. “Você nunca deve se sentir pressionado a tomar essa decisão precipitada para economizar dinheiro – isso pode acabar custando sua vida.”