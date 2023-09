Uma mãe que odiava a maternidade dá uma atualização de um ano

Mãe ele escreveu no subreddit r/parenting Para fornecer uma atualização honesta e emocional sobre como sua saúde mental mudou ao longo de seu primeiro ano como mãe. Ela admitiu que sofria de depressão e ansiedade pós-parto e observou que, como resultado, “quando meu filho nasceu, eu não queria ser mãe dele”.

Uma mãe que “odiava” a maternidade fez uma atualização esperançosa de um ano.

Ela explicou que seu filho “orou, planejou e o amou durante o teste de gravidez positivo”, mas isso não impediu a crise emocional que ela experimentou devido à depressão e ansiedade pós-parto. Ela lhe deu carinho e cuidado, mas “era tudo uma tarefa árdua. Não encontrei alegria no que estava fazendo”.

A mãe fez uma avaliação honesta dos ternos meses após o nascimento do filho, dizendo: “Fiquei feliz por ele estar neste mundo, mas oraria para que houvesse alguém para levá-lo.”

A dissonância que senti não é incomum, especialmente para mães que sofrem de transtorno de humor pós-parto.

o Escritório de Saúde da MulherEle explicou, um setor do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, que o corpo e a mente de uma pessoa mudam inevitavelmente durante a gravidez, o parto e o pós-parto, mas sentimentos de desesperança, inutilidade ou separação da criança podem indicar o início do pós-parto. estágio. Transtorno de humor.

o A Secretaria de Saúde da Mulher ressalta que Nove novas mães relataram ter depressão pós-parto, uma estatística que não leva em consideração casos não notificados ou não diagnosticados. Muitas vezes, as novas mães sentem vergonha por se sentirem deprimidas num momento em que as expectativas sociais reforçam a ideia de que todas as mães se apaixonam pelos seus bebés imediatamente. Contudo, esta expectativa nem sempre é realista e não representa o que muitas mães realmente sentem.

Além do tratamento médico e da terapia, o Gabinete de Saúde da Mulher forneceu algumas orientações sobre como iniciar o processo de cura, incluindo pedir ajuda nas tarefas domésticas e descansar o máximo possível. Sugerem também que as mães expressem em voz alta o que estão sentindo, como forma de reconhecer e expressar o que estão passando. Existem coisas simples que as mães podem tentar, como encontrar uma amiga ou conversar com outras mães, para normalizar a sua experiência de depressão pós-parto.

Foto: William Fortunato/Pexels

No ano desde o nascimento do filho, a mãe recebeu tratamento para transtornos de humor pós-parto e sente o amor que antes temia perder. “Eu o amo muito e isso dói. Adoro ser mãe dele”, explicou ela.

A mãe chegou a uma compreensão honesta da parentalidade, o que lhe permitiu aceitar-se como mãe, e não como uma versão idealizada.

“Cheguei à conclusão de que odiava a fase do bebê”, explicou ela. “Tudo bem.”

Ela percebeu que continuar a tomar altas doses de antidepressivos regulava e estabilizava seu humor, mas dar a si mesma a graça de amar seu filho sem amar a fase do bebê foi totalmente inspirador.

“Finalmente posso ver a luz”, disse ela. “E mal posso esperar pelo próximo, porque talvez eu aproveite mais minha infância. Estou cheio de esperança, há um ano eu estava cheio de trevas.”

A história da mãe é uma prova de que nenhum sentimento é permanente, por mais difíceis que possam parecer à primeira vista.

Ela compartilhou sua história para oferecer esperança a outros pais em situações semelhantes, enfatizando: “Não há problema em odiar [the] Estágio infantil. Você não é estranho ou mau. “Isso não significa que você não deva se tornar mãe.”

Foto: Creative Pics Photography/Pexels

Histórias relacionadas do YourTango:

Ela encerrou sua postagem com uma doce mensagem para seu filho, dizendo: “Feliz aniversário, meu doce menino anjo.

Mostra que o amor dos pais é algo poderoso, mesmo que não se encaixe na versão de amor que a sociedade espera de uma pessoa.

Alexandra Ploeger é redatora da equipe de notícias e entretenimento da YourTango. Ela cobre paternidade, análise da cultura pop e tudo relacionado à indústria do entretenimento.