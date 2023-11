Uma mãe palestino-americana e seus filhos que fugiam da guerra entre Israel e o Hamas conseguiram finalmente cruzar a fronteira de Rafah

Cairo Quando Laila Bseiso finalmente viu seu nome em uma nova lista de 400 americanos que concordaram em deixar a Faixa de Gaza e fugir da guerra brutal entre Israel e o Hamas através da passagem da fronteira de Rafah para o Egito na quinta-feira, ela sentiu uma profunda sensação de alívio pelo ideia de fuga. O enclave fortemente bombardeado foi seguido por mais ansiedade.

Incluía a lista emitida pelo Ministério do Interior controlado pelo Hamas em Gaza Nomes de 400 cidadãos americanos Que foram aprovados para cruzar a fronteira com o Egito na quinta-feira. Mas Bseiso, uma mãe palestiniana-americana de Ohio, ficou surpreendida ao descobrir que dois dos seus filhos pequenos não estavam entre os nomes listados.

Bseiso tem três filhos. Hassan, o filho mais velho, tem 12 anos e cidadania americana, mas seu irmão Mohammed, de 7 anos, e sua irmã Nada, de 10 anos, nasceram em Gaza. Eles não possuem passaportes dos EUA. Embora as autoridades fronteiriças palestinianas tenham permitido que Laila Bseiso e os seus três filhos atravessassem o portão da fronteira, ela e os seus filhos estão actualmente à espera no lado egípcio da travessia.

Os três filhos de Laila Bseiso, de origem palestina, Hassan, de 12 anos; Nada, 10; e Mohammed, 7, posam para uma foto. Laila Bseiso



Bseiso tinha a impressão de que o Departamento de Estado dos EUA permitiria que familiares imediatos viajassem com portadores de passaporte americano. que Declaração do Departamento de Estado de outubro Ele disse que os Estados Unidos “continuarão a trabalhar urgentemente em parceria com o Egito e Israel para facilitar a capacidade dos cidadãos americanos e dos seus familiares imediatos de saírem de Gaza com segurança e viajarem através do Egito até aos seus destinos finais”.

Na quarta-feira, CBS News Também falei com a prima americana de Bseiso, Susan BseisoEla também estava esperando para cruzar a fronteira e disse que o Departamento de Estado lhe deu orientações de que “serão estabelecidas datas de partida específicas para os cidadãos dos EUA e seus familiares para garantir uma travessia ordenada”.

A mãe palestino-americana, Siso, contactou várias vezes a Embaixada dos EUA no Cairo, na tentativa de obter esclarecimentos sobre a situação dos seus filhos. Funcionários da embaixada disseram a Bseisu que haviam enviado os nomes de seus filhos ao governo egípcio na tentativa de permitir que as crianças partissem com ela.

“Eles simplesmente pegaram os nomes dos meus filhos que não estavam na lista e disseram: ‘Cabe a você se quiser esperar’”, disse Bseiso à CBS News na quinta-feira. “Eu disse a eles, você sabe, é perigoso voltar e cruzar a fronteira. Esta é a quinta vez que venho aqui. Não é fácil vir aqui, nada é certo e não sei o que fazer.”

“É ridículo esperar que uma mãe vá embora sem os filhos”, disse Bseiso.

Bseiso viajou para a travessia de Rafah com a sua família, na esperança de que todos fossem juntos para o Egipto e depois para os Estados Unidos, mas foi deixada sozinha com os filhos na sala de espera, sem saber o que aconteceria a seguir.

Ao chegar ao lado egípcio, foi recebida pela equipe da embaixada americana. Eles preencheram os documentos dos filhos e foram autorizados a entrar no Egito. Assim que cruzaram a fronteira, a família partiu de ônibus para o Cairo.

Os três filhos de Laila Bseiso carregam bandeiras americanas após a fuga de Gaza. Laila Bseiso



