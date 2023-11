Australiano albanês destaca comércio em visita à China à medida que relações aquecem

SYDNEY (Reuters) – O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, destacará o comércio como um pilar de relações estáveis ​​quando fizer a primeira visita de um líder australiano à China em sete anos, à medida que relações bastante tensas retornam a uma situação de equilíbrio, disseram líderes empresariais. disse. Ele disse.

Albanese, que chega no sábado, participará da abertura da maior exposição de importação da China em Xangai e falará com uma grande delegação comercial no dia seguinte.

Ele disse que também levantaria preocupações sobre o aumento da tensão no Mar do Sul da China numa reunião com o presidente Xi Jinping em Pequim, na segunda-feira.

O seu governo recebeu o crédito por estabilizar as relações com o maior parceiro comercial da Austrália desde que assumiu o poder no ano passado, quando a China levantou a maioria das restrições comerciais impostas numa disputa diplomática de 2020 que custou 20 mil milhões de dólares australianos em exportações de bens e alimentos.

Mesmo quando a Austrália se aproxima do seu aliado de segurança, os Estados Unidos, que concordou em vender submarinos com propulsão nuclear a Canberra no âmbito de uma parceria trilateral de tecnologia de defesa com a Grã-Bretanha, e intensificou os exercícios militares, Albanese sublinhou a importância de um melhor diálogo com Pequim.

“A China é a nossa maior preocupação em matéria de segurança… A China é também o nosso maior parceiro e valorizamos a relação produtiva”, disse o secretário da Defesa, Richard Marles, aos jornalistas em Washington esta semana.

Albanese disse na terça-feira que um quarto das receitas de exportação da Austrália vem da China, mais do que os próximos três parceiros comerciais, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, juntos.

“O comércio como âncora proporciona estabilidade e certeza para permitir um maior envolvimento à medida que enfrentamos correntes incertas e obstáculos ocultos”, disse David Olson, presidente do Conselho Empresarial Austrália-China.

Mais de 250 empresas australianas estarão expondo na China International Import Expo (CIIE) em Xangai, que será inaugurada pelo primeiro-ministro Li Qiang no domingo, apresentando produtos que eram best-sellers na China antes da imposição de barreiras comerciais – frutos do mar, carne bovina e vinho – também. Como os exportadores de minério de ferro que dominam o comércio da Austrália com a China, Fortescue Metals (FMG.AX), Rio Tinto e BHP (BHP.AX).

“A presença do primeiro-ministro na CIIE e o sinal que envia ao regime chinês e à comunidade empresarial chinesa provavelmente levarão a atitudes mais positivas em relação à Austrália como parceiro comercial”, disse Olson.

O presidente do Comitê de Engajamento Global do Conselho Empresarial da Austrália, Warwick Smith, disse que Albanese destacaria a natureza complementar do comércio bilateral em um discurso no domingo para 500 líderes empresariais.

“É importante retomar o diálogo”, disse ele.

Tópicos difíceis

A China elogiou o momento da visita, que ocorreu no 50º aniversário da primeira visita de um líder australiano, o então primeiro-ministro australiano Gough Whitlam, à China.

Mas apesar do tom positivo, a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, disse que as relações não voltariam a ser o que eram há 15 anos, quando o investimento chinês na economia disparou.

A Austrália bloqueou este ano dois investimentos chineses em minas de terras raras por razões de interesse nacional, e em Washington, na semana passada, Albanese procurou impulsionar o investimento americano no sector mineral da Austrália, para reduzir a dependência da China.

O embaixador da China, Xiao Qian, disse numa coluna de um jornal australiano na sexta-feira que as relações atingiram um “momento crítico para decolar e navegar novamente” e pediu mais cooperação em “áreas tradicionais como energia, mineração, agricultura, educação e turismo”. “.

O diretor executivo da Asia Society Australia, Richard Maude, um ex-diplomata que escreveu o Livro Branco da Política Externa Australiana de 2017, disse que a lista de tópicos difíceis para os líderes australianos e chineses é longa.

“O Mar da China Meridional, e especialmente as tentativas da China de forçar as Filipinas a retirarem-se de Thomas Saul II, deveriam estar no topo da agenda, mas o primeiro-ministro também terá de deixar claro que qualquer tentativa de forçar a unificação com Taiwan levará a sérios problemas. consequências.” Maud disse.

Ele disse que embora o governo albanês tenha colocado o diálogo no centro da sua abordagem à China, a maioria das políticas permanece a mesma.

“Na frente de defesa, o governo albanês redobrou o seu apoio à América na construção do tecido de dissuasão militar em toda a região Indo-Pacífico. Esta dualidade de abordagem é bastante clara para a China”, disse ele.

Kirsty Needham relata. Editado por Robert Birsel

