“Problema Climático 22”: A redução da poluição leva ao aquecimento global

2 de novembro (Reuters) – A poluição do ar é um flagelo global que mata milhões de pessoas todos os anos, protegendo-nos de todo o poder do sol. Livrar-se dele irá acelerar as alterações climáticas.

Esta é a conclusão desagradável a que chegaram os cientistas que estudam os resultados da altamente eficaz “guerra à poluição” da China, que já dura uma década, de acordo com seis importantes especialistas em clima.

Dados oficiais chineses mostraram que os esforços para eliminar a poluição causada principalmente pelo dióxido de enxofre emitido pelas centrais a carvão reduziram as emissões de dióxido de enxofre em quase 90% e salvaram centenas de milhares de vidas. Estudos de saúde Exibições.

No entanto, depois de a China ter sido despojada do seu escudo tóxico, que dispersa e reflete a radiação solar, as temperaturas médias na China aumentaram 0,7 graus Celsius desde 2014, levando a ondas de calor mais ferozes, de acordo com uma análise da Reuters de dados meteorológicos e cientistas entrevistados. Entrevistas.

“É um beco sem saída”, disse Patricia Quinn, química atmosférica da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), falando sobre a limpeza global da poluição por enxofre. “Queremos limpar o nosso ar para fins de qualidade do ar, mas, ao fazê-lo, estamos a aquecer ainda mais.”

A remoção da poluição atmosférica – um termo que os cientistas chamam de “desintoxicação” – pode ter tido um impacto maior nas temperaturas em algumas cidades industriais chinesas na última década do que o aumento da temperatura causado pelos próprios gases com efeito de estufa, disseram os cientistas.

Especialistas alertaram que outras partes altamente poluídas do mundo, como a Índia e o Médio Oriente, assistirão a saltos semelhantes no aumento da temperatura se seguirem o exemplo da China na limpeza dos céus do dióxido de enxofre e dos aerossóis poluentes que ele forma.

Eles disseram que os esforços para melhorar a qualidade do ar poderiam, na verdade, empurrar o mundo para cenários de aquecimento catastrófico e impactos irreversíveis.

“Os aerossóis estão a mascarar um terço do aquecimento do planeta”, disse Paolo Artaxo, físico ambiental e principal autor do capítulo sobre poluentes climáticos de curta duração na última ronda de relatórios do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC). ), foi concluído este ano.

“Se implementarmos tecnologias para reduzir a poluição atmosférica, isso acelerará significativamente o aquecimento global no curto prazo.”

Os ministérios do ambiente da China e da Índia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as implicações da detecção da poluição.

A relação entre a redução do dióxido de enxofre e o aquecimento foi relatada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas em 2008 Relatório de 2021 Que concluiu que sem o escudo solar que protege contra a poluição por dióxido de enxofre, a temperatura média global já teria aumentado 1,6 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Isto não atinge o objectivo mundial de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius, além do qual os cientistas esperam mudanças catastróficas e irreversíveis no clima, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, que fixa o nível actual em 1,1 graus Celsius.

Uma análise da Reuters aos dados chineses fornece a imagem mais detalhada até agora de como este fenómeno se desenrola no mundo real, com base em números anteriormente não divulgados sobre as mudanças nas temperaturas e nas emissões de dióxido de carbono ao longo da última década e confirmados por cientistas ambientais.

A Reuters entrevistou um total de 12 cientistas sobre o fenómeno do desmascaramento a nível global, incluindo quatro que serviram como autores ou revisores de secções sobre poluição atmosférica nos relatórios do IPCC.

Afirmaram que não há nenhuma sugestão entre os especialistas em clima de que o mundo deva parar de combater a poluição atmosférica, um perigo claro e presente que, segundo a Organização Mundial de Saúde, causa cerca de sete milhões de mortes prematuras anualmente, a maioria delas em países pobres.

Em vez disso, sublinharam a necessidade de medidas mais agressivas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, sendo a redução do metano vista como uma das formas mais promissoras de compensar a detecção de poluição a curto prazo.

BATALHAS XI “AIRPOCALIPSE”

O presidente Xi Jinping prometeu combater a poluição quando assumiu o poder em 2012, após décadas de queima de carvão que ajudou a transformar a China na “fábrica do mundo”. No ano seguinte, quando a poluição atmosférica recorde de Pequim inspirou as manchetes “Airpocalypse”, o governo revelou o que os cientistas chamaram de versão chinesa da Lei do Ar Limpo dos EUA.

Em 5 de março de 2014, uma semana depois de Xi ter viajado durante outro forte ataque de poluição atmosférica na capital, o governo declarou oficialmente guerra à poluição no Congresso Nacional do Povo.

De acordo com as novas regras, as centrais eléctricas e as siderúrgicas foram forçadas a mudar para carvão com menor teor de enxofre. Centenas de fábricas ineficientes foram fechadas e os padrões de combustível para veículos foram reforçados. Embora o carvão continue a ser a maior fonte de energia da China, os lavadores de chaminés eliminam agora a maior parte das emissões de dióxido de enxofre.

As emissões de dióxido de enxofre da China caíram de um pico de cerca de 26 milhões de toneladas métricas em 2006 para 20,4 milhões de toneladas métricas em 2013, graças a restrições mais graduais às emissões. Mas com a guerra contra a poluição, essas emissões caíram cerca de 87%, para 2,7 milhões de toneladas métricas, até 2021.

A diminuição da poluição foi acompanhada por um salto no aquecimento global. Nos nove anos desde 2014, a temperatura média anual nacional da China subiu para 10,34 graus Celsius, um aumento de mais de 0,7 graus Celsius em comparação com o período 2001-2010, de acordo com cálculos da Reuters baseados no clima anual. Relatórios publicados pela Administração Meteorológica da China.

As estimativas científicas divergem sobre quanto deste aumento provém da detecção de emissões de gases com efeito de estufa ou de alterações climáticas naturais, como o fenómeno El Niño.

Os efeitos são mais graves a nível local, perto da fonte de poluição. Quase imediatamente, a China registou grandes saltos no aquecimento global depois de ter sido detectada poluição perto de áreas industriais pesadas, de acordo com o cientista climático Yangyang Xu, da Texas A&M University, que modelou o impacto dos aerossóis no clima.

Xu disse à Reuters que estimou que a descoberta das máscaras fez com que as temperaturas perto das cidades de Chongqing e Wuhan, há muito conhecidas como “fornos” da China, aumentassem cerca de 1 grau Celsius desde que as emissões de enxofre atingiram o pico em meados dos anos 2000.

Durante as ondas de calor, o efeito do desmascaramento pode ser mais pronunciado. Simulações de computador mostraram que o rápido declínio do dióxido de carbono na China pode aumentar as temperaturas em dias muito quentes em até 2 graus Celsius, disse Laura Wilcox, cientista climática que estuda os efeitos dos aerossóis na Universidade de Reading, na Grã-Bretanha.

“São grandes diferenças, especialmente num lugar como a China, onde o calor é realmente perigoso”, disse ela.

Na verdade, as ondas de calor na China foram particularmente violentas este ano. Uma cidade na região noroeste de Xinjiang registrou temperaturas de 52,2 graus Celsius (126 graus Fahrenheit) em julho, quebrando o recorde nacional de temperatura de 50,3 graus Celsius estabelecido em 2015.

Pequim também sofreu uma onda de calor recorde, com temperaturas superiores a 35 graus Celsius durante mais de quatro semanas.

Índia e Oriente Médio

Os efeitos da detecção de enxofre são mais evidentes nos países em desenvolvimento, onde os Estados Unidos e grande parte da Europa têm vindo a limpar os seus céus há décadas. Embora o aquecimento da limpeza com enxofre seja mais forte localmente, os efeitos podem ser sentidos em locais mais distantes. Um estudo 2021 Um estudo no qual Xu participou descobriu que o declínio nas emissões de aerossóis na Europa desde a década de 1980 pode ter mudado os padrões climáticos no norte da China.

Na Índia, a poluição por enxofre ainda está a aumentar, quase duplicando nas últimas duas décadas, calculam os investigadores da NOAA com base em números do Sistema de Dados de Emissões Comunitárias financiado pelos EUA.

Em 2020, quando a poluição diminuiu devido aos confinamentos por causa do coronavírus, as temperaturas do solo na Índia foram as oitavas mais quentes já registadas, 0,29°C acima da média de 1981-2010, apesar dos efeitos de arrefecimento de um padrão La Nina. Clima, de acordo com o Instituto Meteorológico Indiano Departamento. .

A Índia pretende limpar o seu ar como a China e, em 2019, lançou o seu Programa Nacional de Ar Limpo para reduzir a poluição em 40% em mais de 100 cidades até 2026.

Os cientistas afirmam que, assim que as áreas poluídas da Índia ou do Médio Oriente melhorarem a qualidade do ar, abandonando os combustíveis fósseis e migrando para fontes de energia verdes, também perderão o seu escudo de sulfato.

“Você interrompe suas atividades humanas por um curto período de tempo, a atmosfera clareia muito rapidamente e as temperaturas sobem imediatamente”, acrescentou Sergei Osipov, modelador climático da Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah, na Arábia Saudita.

Compensação pelo metano?

À medida que as implicações da detecção da poluição se tornam mais claras, os especialistas procuram formas de combater o aquecimento global a ela associado.

Uma proposta, chamada “gestão da radiação solar”, prevê a injecção deliberada de aerossóis de enxofre na atmosfera para arrefecer as temperaturas. Mas muitos cientistas temem que esta abordagem possa levar a consequências indesejadas.

Um plano mais comum é reduzir as emissões de metano. Esta é vista como a forma mais rápida de controlar as temperaturas globais porque os efeitos do gás na atmosfera duram apenas cerca de uma década, pelo que a redução das emissões agora produziria resultados dentro de uma década. Em comparação, o dióxido de carbono dura séculos.

A partir de 2019, o metano fez com que as temperaturas subissem cerca de 0,5 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais, de acordo com dados do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas.

Embora mais de 100 países tenham se comprometido a reduzir as emissões de metano em 30% até ao final desta década, poucos foram além do estabelecimento de “planos de acção” e “caminhos” para reduzir as emissões. A China – o maior emissor do mundo – ainda não publicou o seu plano.

Michael Diamond, cientista atmosférico da Florida State University, disse que ao visar o metano, o mundo poderia mitigar o efeito estufa da redução da poluição e potencialmente evitar consequências catastróficas.

“Isso não nos condena a ultrapassar 1,5 graus Celsius se limparmos o ar.”

(Reportagem de Jake Spring em São Paulo e David Stanway em Cingapura – Reportagem de Mohammed para o Boletim Árabe) Reportagem adicional de Sakshi Dayal em Nova Delhi – Reportagem de Hashim para o Boletim Árabe Edição de Katie Daigle e Praveen Char

