Uma grande explosão solar está se aproximando da Terra neste Halloween

O sol lançou um enorme brilho de partículas carregadas em 28 de outubro, e agora um vento elétrico está vindo em sua direção terra Como uma forte tempestade geomagnética.

A tempestade – que tem classificação de categoria G3 na escala do Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) – deve chegar à Terra na noite de sábado (30 de outubro), com efeitos durando até o Halloween (31 de outubro), segundo a agência. O guardião. uma Declaração SWPC .

“Os efeitos de uma tempestade G3 em nossa tecnologia são geralmente nominais. No entanto, uma tempestade G3 tem o potencial de empurrar Aurora boreal longe de sua residência ártica natural, escreveu o Centro de Proteção Ambiental (SWPC). “A aurora boreal pode ser vista no extremo nordeste, bem no meio-oeste e no estado de Washington.”

Grandes erupções solares, ou ejeções de massa coronal (CMEs), são um tipo de clima espacial de rotina que ocorre quando bolhas supermassivas de plasma (os gases eletricamente carregados que constituem todas as estrelas do universo) escapam da atmosfera do Sol e se infiltram no espaço a centenas a milhares de milhas por segundo. (A tempestade G3 atual está viajando a cerca de 600 milhas, ou 970 quilômetros, por segundo, de acordo com o SWPC.)

Geralmente, leva cerca de 15 a 18 horas do CME para chegar à Terra, pois o ponto colide com nosso planeta escudo magnético Aperte um pouco o escudo. Então, as partículas solares carregadas lançam linhas de campo magnético em direção aos pólos norte e sul e colidem com as partículas atmosféricas ao longo do caminho. As partículas vibrantes liberam energia como luz colorida, criando a aurora boreal.

Os CMEs também podem interromper os sistemas de energia e a tecnologia de comunicação, dependendo da intensidade de uma tempestade específica. Para tempestades G3, “podem ocorrer problemas intermitentes de baixa frequência por satélite e navegação por rádio”, De acordo com SWPC .

Tempestades maiores podem ter um impacto maior, como a infame tempestade de 1859 conhecida como Evento Carrington , que interrompeu a magnetosfera terrestre de forma tão severa que os fios do telégrafo pegaram fogo. Tempestades futuras deste calibre podem paralisar a Internet global, Live Science relatado anteriormente .

O Sol está se aproximando de um período conhecido como máximo solar – a parte mais ativa de seu ciclo de 11 anos. Durante este período, o campo magnético do Sol, que controla os CMEs e outros climas solares, está no seu máximo, resultando em tempestades solares cada vez mais fortes. As erupções solares recentes incluem uma tempestade G2. Chegue à Terra em 11 de outubro , e outra série de tempestades G2 que atingiram o planeta Em 27 de setembro .

Originalmente publicado na Live Science.